В рамках «Библионочи-2018» пройдут встречи с авторами бестселлеров, бал и распродажи книг

МОСКВА, 21 апреля. / ТАСС /. Акция «Библионочь» пройдет в субботу во всех российских регионах, ее участники увидят раритетные издания из фондов библиотек, побывают в книгохранилищах, встретятся с писателями и смогут приобрести книги с существенными скидками. В акции задействовано более 1,5 тыс. площадок по всей стране, в том числе библиотеки, книжные магазины, музеи.

Темы «Библионочи» — «Магия книги» и 200-летие со дня рождения Ивана Тургенева.

Старт акции в столичной Библиотеке-читальне им. И. С. Тургенева даст министр культуры РФ Владимир Мединский . Гостей ждут костюмированный бал, флешмоб «Тургеневу — 200».

Программа РГБ Одной из главных площадок акции в Москве станет Российская государственная библиотека (РГБ), где состоится встреча с автором бестселлеров «Тобол», «Ненастье», «Географ глобус пропил» Алексеем Ивановым , а также режиссером Алексеем Германом-младшим, который расскажет о своем новом фильме «Довлатов».

Гости «Ленинки» смогут посетить крупнейшее в мире книгохранилище и увидеть редкие издания и альбомы из личных коллекций императорской семьи Романовых и основателя библиотеки государственного канцлера Николая Румянцева , познакомиться с механизмом поиска и передачи книг в читальные залы.

Участники акции смогут бесплатно побывать в отреставрированном легендарном зале №3, где снимали сцены фильма «Москва слезам не верит».

Сотрудники РГБ сказали ТАСС, что читальный зал пользуется огромной популярностью у любителей селфи.

"Московский Дом книги" приготовил программу для больших и маленьких, гостей ждет чтение вслух детских книг с телеведущей Татьяной Веденеевой . Поклонников книг о «Гарри Поттере» — костюмированный квест, а также проект «Читаем Тургенева», прозвучат фрагменты известных произведений в исполнении артистов театра «Модерн». Гости также смогут принять участие в увлекательной викторине по творчеству писателя, где каждый участник получит тематический подарок, а главным призом станут билеты в театр.

Научиться раскрепощению

Библиотека ремесел на ВДНХ в этом году решила обучить посетителей секретам актерского мастерства.

Профессиональные педагоги проведут мастер-класс, участники которого узнают о том, как актеры снимают психофизические «зажимы», раскрепощаются на публике. После этого все желающие смогут принять участие в чтении пьесы Тургенева «Вечер в Сорренто».

Актеры Московского драматического театра «Постскриптум» покажут посетителям фрагменты из учебного спектакля по пьесе «Где тонко, там и рвется».

Юные читатели также смогут попробовать себя в роли актеров.

Российская государственная детская библиотека подготовила 10 мастер-классов — от изготовления открыток и рисунка пастелью до игры на барабанах и актерского перевоплощения с наставниками студии «Ералаш».

Театральные студии также представят спектакли — музыкальные, кукольные, теневые, с песочной анимацией.

Книги на весах

Акция «Библионочь» также будет проходить на Даниловском рынке столицы. Издательство «Эксмо» проведет распродажу по случаю праздника. Книги будут продавать по цене 700 рублей за килограмм. Читатели смогут выбрать из современной классической русской и зарубежной литературы, литературы остросюжетного, сентиментального, интеллектуального жанров, комиксов.

К акции присоединился и магазин «Лабиринт», который обещает книголюбам 40% скидки.

Вход на все мероприятия свободный, однако на некоторые события требуется электронная регистрация. Уточнить программу «Библионочи» и время мероприятий можно на портале Культура.рф.