Сегодня в Костроме пройдет акция «Библионочь»: полная программа

Сегодня в библиотеках нашего города пройдет всероссийская акция «Библионочь». Костромичей приглашают принять в ней участие, сообщает пресс-служба городской администрации.

Областная универсальная научная библиотека в этом году приглашает посетителей на танцевальную программу студии танца «СИНТЕЗ», концерт учителей и учеников детской школы искусств № 6. Дети увидят спектакль «Мойдодыр» от театра кукол «Чемоданчик», а взрослые отправятся на встречу с Александром Кирпичевым . В отделе литературы на иностранных языках всех ценителей ждет элегантная театрально-музыкальная постановка. Также в этот вечер вы сможете создать пером и черной тушью свой личный авторский знак — экслибрис. Активные участники программы получат ценные подарки — книги.

Начнется мероприятие в 17:00.

В центральной городской библиотеке имени Пушкина в 18:00 откроется «Магический журфикс» с играми, мастер-классами и музыкальным вечером. Сначала гостей пригласят в литературную гостиную «Милостивый государь, Александр Николаевич…», посвященную 195-летию Островского. Актеры театра «Полином» исполнят сцены из пьес драматурга.

В 19:30 начнется вечер гитарной музыки «Гитара сквозь время». С 18:00 до 20:00 можно будет поиграть в настольные игры костромского клуба «Чаепитие приключенцев» и посетить мастер-класс «Игра на народных инструментах».

Историческая библиотека Дома Романовых в 16:00 приглашает на «Петровскую ассамблею». Вам расскажут о том, как Петр I учредил ассамблеи, проведут танцевальный мастер-класс «Собираемся на бал» и дефиле «Дело в шляпке». Так же пройдет гастрономическая викторина «Неспешно ели предки наши…».

В рамках «Библионочи» состоится акция «Библиосумерки».

В библиотеке № 2 в 16:00 вас ждет квест-игра «Детективная история».

В 17:00 в городской детско-юношеской библиотеке на улице Мясницкой начнется интеллектуальная игра «Марафон загадок», театрализовано-игровая программа «Сказки волшебного леса». Вы сможете посетить выставку-инсталляцию «Книжный терем.

А в библиотеке № 6 в 17:00 стартует программа „Театральная мозаика“, в рамках которой вас ждёт творческая встреча с художником-декоратором Костромского областного театра кукол „Волшебное закулисье“. Театральный кружок школы № 24 покажет спектакль „От книги к театру“.