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Одинцовская театр‐студия «Крылья» подтвердила звание Народного театра
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Одинцовская театр‐студия «Крылья» подтвердила звание Народного театра 

360tv.ru 28 минут назад
Фото: 360tv.ru
Комедию Мольера «Мещанин во дворянстве» представила на суд жюри одинцовский театр‐студия «Крылья». Актеры защищали звание Народного театра.
Это выступление для театра «Крылья» особенное — он защищает звание народного театра. Для актеров спектакль начинается задолго до того, как откроется занавес. Ведь важно войти в роль и настроиться на хорошую игру.
В актерском составе есть ритуал, у нас в декорациях висит портрет Мольера и мы как бы у него просим, чтобы он нам позволил хорошо сыграть его пьесу
— Антон Котовский, актер театра «Крылья».
Пока гримеры завершают образы актеров, руководитель театра Ольга Кобецкая дает последние наставления.
Постановку выбрали непростую — «Мещанин во дворянстве». Автор комедии Мольер. Эта история о мужчине, который хотел быть аристократом, но вместо этого стал посмешищем. Спектакль рассчитана на пять с половиной часов, но режиссер театра сократила его до двух — оставила самые интересные диалоги и массовые сцены.
Чтобы получить звание Народного театра одной только хорошей постановки недостаточно. В труппе должно быть не меньше 30 человек и своя репетиционная база. Коллектив должен существовать 5 лет и показывать не менее 5 спектаклей в год, один из которых премьерный. Призовые места в региональных и международных конкурсах тоже учитываются.
Любой артист, большой, с гордостью произносит звание народный. И говорит, что заслуженных в стране много, а народных — единицы. Мне кажется, что это очень высокое звание. Как звание патриот своей страны. И для нас это очень важно
— Ольга Кобецкая, руководитель народного театра «Крылья».
Комиссия с интересом наблюдала за представлением, судьи смеялись и аплодировали вместе с остальными зрителями, но без рекомендаций не обошлось.
Были сделаны некоторые замечания по образам, по режиссуре спектакля, но в целом нам очень понравилось. И, безусловно, мы подтвердили звание народный этому театральному коллективу
Ирина Медведева, начальник отдела ГАУК МО «ЦКИ» Министерство культуры МО.
Студия «Крылья» защитила звание Народного театра уже второй раз. Подтверждать этот статус необходимо раз в 3 года. Но пока артисты не думают о следующем смотре, а продолжают готовить новые спектакли для своих главных судей — для зрителей.
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