Одинцовская театр‐студия «Крылья» подтвердила звание Народного театра

Комедию Мольера «Мещанин во дворянстве» представила на суд жюри одинцовский театр‐студия «Крылья». Актеры защищали звание Народного театра.

Это выступление для театра «Крылья» особенное — он защищает звание народного театра. Для актеров спектакль начинается задолго до того, как откроется занавес. Ведь важно войти в роль и настроиться на хорошую игру.

В актерском составе есть ритуал, у нас в декорациях висит портрет Мольера и мы как бы у него просим, чтобы он нам позволил хорошо сыграть его пьесу

— Антон Котовский, актер театра «Крылья».

Пока гримеры завершают образы актеров, руководитель театра Ольга Кобецкая дает последние наставления.

Постановку выбрали непростую — «Мещанин во дворянстве». Автор комедии Мольер. Эта история о мужчине, который хотел быть аристократом, но вместо этого стал посмешищем. Спектакль рассчитана на пять с половиной часов, но режиссер театра сократила его до двух — оставила самые интересные диалоги и массовые сцены.

Чтобы получить звание Народного театра одной только хорошей постановки недостаточно. В труппе должно быть не меньше 30 человек и своя репетиционная база. Коллектив должен существовать 5 лет и показывать не менее 5 спектаклей в год, один из которых премьерный. Призовые места в региональных и международных конкурсах тоже учитываются.

Любой артист, большой, с гордостью произносит звание народный. И говорит, что заслуженных в стране много, а народных — единицы. Мне кажется, что это очень высокое звание. Как звание патриот своей страны. И для нас это очень важно

— Ольга Кобецкая, руководитель народного театра «Крылья».

Комиссия с интересом наблюдала за представлением, судьи смеялись и аплодировали вместе с остальными зрителями, но без рекомендаций не обошлось.

Были сделаны некоторые замечания по образам, по режиссуре спектакля, но в целом нам очень понравилось. И, безусловно, мы подтвердили звание народный этому театральному коллективу

Студия «Крылья» защитила звание Народного театра уже второй раз. Подтверждать этот статус необходимо раз в 3 года. Но пока артисты не думают о следующем смотре, а продолжают готовить новые спектакли для своих главных судей — для зрителей.