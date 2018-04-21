Ещё
Полный зал и волшебная атмосфера: в Челябинске прошёл грандиозный благотворительный концерт
Далее:
Читайте также:
Ещё

Полный зал и волшебная атмосфера: в Челябинске прошёл грандиозный благотворительный концерт 

74.ru 2 часа назад
Фото: 74.ru
Минувшим вечером в Театре оперы и балета собрались потрясающе талантливые дети Челябинской области и Москвы. Здесь прошёл девятый гала-концерт премии «Андрюша».
— Финальная песня. Девятая церемония награждения победителей и финалистов конкурса «Андрюша». Поздравляю всех участников. Молодцы! Юлия Жаботинская и Константин Жа — Браво! — написал на своей странице в соцсети бессменный председатель жюри, народный артист России Андрис Лиепа.
«Андрюша» собрал талантливых детей
— Уникальная, ни с чем не сравнимая атмосфера, невероятно талантливые дети в огромном количестве, и при этом живой звук, без халтуры — это было волшебно! — делятся впечатлениями в соцсетях зрители фестиваля.
Премия «Андрюша» вновь собрала полный зал  Гостями церемонии премии «Андрюша-2018» стали председатель жюри конкурса, народный артист России Андрис Лиепа, участники шоу «Голос» на Первом канале — заслуженная артистка России Нина Шацкая и певец Игорь Монаширов, певица, профессор кафедры культуры и искусства Московского гуманитарного университета Светлана Коротеева, другие артисты. Ведущий — актер театра и кино, телеведущий, заслуженный артист России Александр Олешко.
Ведущий премии — актер театра и кино, телеведущий, заслуженный артист России Александр Олешко
Каждая композиция была зажигательной
Или волшебно трогательной
Но непременно завораживающей
— «Поверь в себя! Будь звездой!» Эти фразы стали слоганом нашего детского фонда «Андрюша». 14 000 детей прошло через конкурс за девять лет. Спасибо тем, кто верит в нас и наше дело! — написала на своей странице в соцсети организатор премии «Андрюша» Юлия Жаботинская.
Ежегодно на этом душевном празднике отмечают талантливых детей в нескольких номинациях — танцы и вокал, актёрское мастерство и живопись. Премия проходит преимущественно за счёт пожертвований частных лиц и компаний.
Все средства от концерта будут направлены в фонд «Андрюша» на поддержку талантливых детей Челябинской области
74.ru: последние новости
В Челябинске продлят маршрут троллейбуса, связывающего центр и Тракторозаводский район «Болты торчат, доски шатаются»: челябинскую УК обязали отремонтировать «спонсорский» детский городок Угадай памятник по фрагменту: тест 74.ru на знание достопримечательностей Челябинска
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Нелепые мифы, в которые мы верим из-за кино24
Тест: угадайте актеров русского происхождения4
Что стало с экс-участниками «Дома-2»10
Звезды пришли на открытие ММКФ21
Пропавшие красавицы нашего кино10
Видео
05:01
В Сети показали, как снимают «Игру престолов»
ТВ
02:22
Вышел финальный трейлер нового «Дедпула»
Кино
01:54
Реакции ноль: как смотрят шоу в КНДР
Концерты
02:38
«Логово монстра»: кошки-мышки с Дэвидом Теннантом
Кино
01:38
Вышел трейлер по роману Лукьяненко «Черновик»
Кино
04:13
Выступление Noize MC с оркестром появилось в Сети
Концерты
01:10
Шоу «Окна» с Нагиевым вернется в эфир
ТВ
00:05
Фото Вилковой со съемок напугало поклонников
ТВ
04:04
Florence and The Machine выпустили клип на новую песню
Концерты
01:20
Команду КВН из НАТО показали Путину
Концерты
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение