Полный зал и волшебная атмосфера: в Челябинске прошёл грандиозный благотворительный концерт

Минувшим вечером в Театре оперы и балета собрались потрясающе талантливые дети Челябинской области и Москвы. Здесь прошёл девятый гала-концерт премии «Андрюша».

— Финальная песня. Девятая церемония награждения победителей и финалистов конкурса «Андрюша». Поздравляю всех участников. Молодцы! Юлия Жаботинская и Константин Жа — Браво! — написал на своей странице в соцсети бессменный председатель жюри, народный артист России Андрис Лиепа

«Андрюша» собрал талантливых детей

— Уникальная, ни с чем не сравнимая атмосфера, невероятно талантливые дети в огромном количестве, и при этом живой звук, без халтуры — это было волшебно! — делятся впечатлениями в соцсетях зрители фестиваля.

Премия «Андрюша» вновь собрала полный зал Гостями церемонии премии «Андрюша-2018» стали председатель жюри конкурса, народный артист России Андрис Лиепа, участники шоу «Голос» на Первом канале — заслуженная артистка России Нина Шацкая и певец Игорь Монаширов, певица, профессор кафедры культуры и искусства Московского гуманитарного университета Светлана Коротеева, другие артисты. Ведущий — актер театра и кино, телеведущий, заслуженный артист России Александр Олешко

Ведущий премии — актер театра и кино, телеведущий, заслуженный артист России Александр Олешко

Каждая композиция была зажигательной

Или волшебно трогательной

Но непременно завораживающей

— «Поверь в себя! Будь звездой!» Эти фразы стали слоганом нашего детского фонда «Андрюша». 14 000 детей прошло через конкурс за девять лет. Спасибо тем, кто верит в нас и наше дело! — написала на своей странице в соцсети организатор премии «Андрюша» Юлия Жаботинская.

Ежегодно на этом душевном празднике отмечают талантливых детей в нескольких номинациях — танцы и вокал, актёрское мастерство и живопись. Премия проходит преимущественно за счёт пожертвований частных лиц и компаний.

Все средства от концерта будут направлены в фонд «Андрюша» на поддержку талантливых детей Челябинской области