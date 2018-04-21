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В минкульте пообещали завершить реставрацию фасада ростовского театра им. Горького до начала мундиаля
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В минкульте пообещали завершить реставрацию фасада ростовского театра им. Горького до начала мундиаля 

161.ru 1 час назад
Фото: 161.ru
Власти региона рассказали, когда завершится первый этап реставрационных работ фасада театра имени Горького. Сейчас ремонтом «лица» культурного учреждения занимается ООО «Новые строительные технологии». Сроком окончания реставрации фасада называется 1 мая 2018 года.
— К указанному сроку подрядной организацией будет выполнена уборка строительных лесов с фасада здания театра, вывоз строительного мусора, уборка территории строительной площадки, — сообщили в областном минкульте.
При этом в министерстве указывают, что завешивать баннером фасад здания не будут.
Несколько дней назад на сайте госзакупок появился лот, в котором указывалось, что победителю аукциона предстоит в рамках оформления Театральной площади к фестивалю болельщиков изготовить ряд баннеров.
Реставрация театра началась в конце января. Для этого из федерального бюджета выделили около 24 миллионов рублей.
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