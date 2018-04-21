В минкульте пообещали завершить реставрацию фасада ростовского театра им. Горького до начала мундиаля

Власти региона рассказали, когда завершится первый этап реставрационных работ фасада театра имени Горького. Сейчас ремонтом «лица» культурного учреждения занимается ООО «Новые строительные технологии». Сроком окончания реставрации фасада называется 1 мая 2018 года.

— К указанному сроку подрядной организацией будет выполнена уборка строительных лесов с фасада здания театра, вывоз строительного мусора, уборка территории строительной площадки, — сообщили в областном минкульте.

При этом в министерстве указывают, что завешивать баннером фасад здания не будут.

Несколько дней назад на сайте госзакупок появился лот, в котором указывалось, что победителю аукциона предстоит в рамках оформления Театральной площади к фестивалю болельщиков изготовить ряд баннеров.

Реставрация театра началась в конце января. Для этого из федерального бюджета выделили около 24 миллионов рублей.