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Мединский выразил соболезнования в связи со смертью Нины Дорошиной
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Мединский выразил соболезнования в связи со смертью Нины Дорошиной 

Газета.Ru 21 апреля 2018
Фото: Газета.Ru
Министр культуры России Владимир Мединский выразил соболезнования в связи со смертью народной артистки РСФСР Нины Дорошиной. Об этом сообщается на сайте Минкультуры.
"С прискорбием узнал об уходе из жизни народной артистки РСФСР Нины Дорошиной. Творческий путь Нины Михайловны был неразрывно связан с прославленной сценой театра «Современник». Именно на ней Нина Дорошина заслужила профессиональное и зрительское признание, в разных жанрах раскрыла свой щедрый дар перевоплощения. В эту трудную минуту прошу родных, близких и коллег Нины Михайловны Дорошиной принять мои соболезнования, слова поддержки и участия. Светлая память о ней надолго останется с нами", — говорится в сообщении.
Ранее премьер-министр России Дмитрий Медведев назвал смерть Дорошиной большой утратой.
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