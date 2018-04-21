Мединский выразил соболезнования в связи со смертью Нины Дорошиной

Министр культуры России Владимир Мединский выразил соболезнования в связи со смертью народной артистки РСФСР Нины Дорошиной . Об этом сообщается на сайте Минкультуры.

"С прискорбием узнал об уходе из жизни народной артистки РСФСР Нины Дорошиной. Творческий путь Нины Михайловны был неразрывно связан с прославленной сценой театра «Современник». Именно на ней Нина Дорошина заслужила профессиональное и зрительское признание, в разных жанрах раскрыла свой щедрый дар перевоплощения. В эту трудную минуту прошу родных, близких и коллег Нины Михайловны Дорошиной принять мои соболезнования, слова поддержки и участия. Светлая память о ней надолго останется с нами", — говорится в сообщении.