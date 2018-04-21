Воронежцы смогут стать героями театрального парада Платоновфеста

Воронежский Платоновский фестиваль искусств объявляет кастинг для участия в театральном параде, который пройдет 12 июня.

Напомним, в этом году традиционный театральный парад Платоновского фестиваля пройдет в новом формате: это будет большой уличный спектакль, придуманный и созданный специально для фестиваля. Над его концепцией работают молодые московские художники и режиссеры из арт-группировки КТОМЫ под руководством Анастасии Нефёдовой, главного художника Электротеатра Станиславский.

Дирекция фестиваля объявила набор исполнителей для участия в параде-дуэли «Пушкинские игры». Платоновфесту требуются:

Актёры, студенты и выпускники театральных учебных заведений;Ходулисты;Роллеры, джамперы, скейтбордисты;Танцовщицы (эстрадный танец, канкан или хип-хоп) и модели;Молодые мужчины спортивного телосложения;Молодые темнокожие мужчины спортивного телосложения;Волонтеры для работы с декорациями и объектами парада.

Требования к участникам:

Возраст от 18 лет;Хорошая физическая подготовка;Наличие свободного времени с 6 по 12 июня (на период проведения примерок, репетиций и выступления).

Заявки принимаются до 15 мая на почту parad@platonovfest.com.

Театральный парад, который ежегодно проходит по проспекту Революции в День России, стал самым массовым событием Платоновского фестиваля. В прошлом году в нем приняли участие 11 команд и уличных театров, а посмотреть на шествие пришло более 15 тысяч зрителей.