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Воронежцы смогут стать героями театрального парада Платоновфеста
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Воронежцы смогут стать героями театрального парада Платоновфеста 

АиФ 2 часа назад
Фото: АиФ
Воронежский Платоновский фестиваль искусств объявляет кастинг для участия в театральном параде, который пройдет 12 июня.
Напомним, в этом году традиционный театральный парад Платоновского фестиваля пройдет в новом формате: это будет большой уличный спектакль, придуманный и созданный специально для фестиваля. Над его концепцией работают молодые московские художники и режиссеры из арт-группировки КТОМЫ под руководством Анастасии Нефёдовой, главного художника Электротеатра Станиславский.
Дирекция фестиваля объявила набор исполнителей для участия в параде-дуэли «Пушкинские игры». Платоновфесту требуются:
Актёры, студенты и выпускники театральных учебных заведений;Ходулисты;Роллеры, джамперы, скейтбордисты;Танцовщицы (эстрадный танец, канкан или хип-хоп) и модели;Молодые мужчины спортивного телосложения;Молодые темнокожие мужчины спортивного телосложения;Волонтеры для работы с декорациями и объектами парада.
Требования к участникам:
Возраст от 18 лет;Хорошая физическая подготовка;Наличие свободного времени с 6 по 12 июня (на период проведения примерок, репетиций и выступления).
Заявки принимаются до 15 мая на почту parad@platonovfest.com.
Театральный парад, который ежегодно проходит по проспекту Революции в День России, стал самым массовым событием Платоновского фестиваля. В прошлом году в нем приняли участие 11 команд и уличных театров, а посмотреть на шествие пришло более 15 тысяч зрителей.
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