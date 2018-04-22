Танцорам Большого театра отказали в визе США

Двух членов балетной труппы Большого театра не пустили на выступление в США. Среди них прима-балерина Ольга Смирнова и первый солист Якопо Тисси, передает НСН.

Артистам в нью-йоркском Линкольн-центре было отказано в выдаче рабочей визы. Выступление должно было состояться 23 апреля. Соответствующее заявление об отказе опубликовано на сайте министерства внутренней безопасности США, решение было принято 10 апреля.

Организатор мероприятия, председатель международного танцевального конкурса Youth America Линда К. Морс поразилась отказу и отметила, что объяснить его можно только политическими соображениями. Она отметила, что Смирнова «считается балериной номер один в мире».