Российский еврейский конгресс отметит 70-летие Израиля в Москве

МОСКВА, 21 апр — РИА Новости . Празднование 70-летия Израиля в Москве начнется в субботу с торжественного приема в Театре Вахтангова, сообщили РИА Новости в пресс-службе Российского еврейского конгресса.

"На приеме пройдет встреча с труппой главного национального театра Израиля «Габима», которая прибудет в Москву на гастроли в честь своего 100-летнего юбилея. С приема в Театре Вахтангова начнутся празднования в Москве 70-летия еврейского государства", — сообщили в ассоциации.

Театр-студия «Габима» возник в Москве в 1917 году. Это первый профессиональный театр на иврите, имеющий к тому же русские корни. У его истоков стоял основатель российской театральной школы Константин Станиславский . Художественным руководителем он назначил своего ученика Евгения Вахтангова

"То, что 70-летие Израиля мы можем отметить одновременно со 100-летием «Габимы», — большой и символический подарок для нас. У этого театра и у этого государства общие корни. Первая театральная труппа, возродившая иврит на сцене, родилась в Москве, представляла русскую театральную школу и состояла из русских евреев. И первые волны алии (репатриация евреев в Израиль), которые создали еврейское государство, состояли из русских евреев", — сказал президент РЕК Юрий Каннер

"Сцена, призвание которой — отражать жизнь, и сама эта жизнь выросли на одном фундаменте. Связь России и Израиля органична, что и олицетворяет это общее празднование в российской столице юбилеев национального государства и национального театра еврейской страны", — добавил он.