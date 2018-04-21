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Памятник Н. Дорошиной может появиться в Москве
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Памятник Н. Дорошиной может появиться в Москве 

Агентство «Москва» 2 часа назад
Фото: MosDay.ru
Комиссия по монументальному искусству готова поддержать предложение увековечить память актрисы Нины Дорошиной в Москве, если поступит такое предложение. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщил председатель комиссии Игорь Воскресенский.
«Если поступит предложение увековечить ее (Н. Дорошиной — прим. Агентства «Москва») память, поставить памятник, мы рассмотрим и поддержим. Почему нет, конечно», — сказал И. Воскресенский.
Ранее Агентство «Москва» сообщило, что актриса Нина Дорошина скончалась от остановки сердца в возрасте 83 лет.
Н. Дорошина родилась 3 декабря 1934 года, окончила Театральное училище им. Б. Щукина. В 1958 г. дебютировала на сцене театра «Современник» в роли одноклассницы героя Олега Табакова в спектакле «В поисках радости» по пьесе Виктора Розова. В кино известна прежде всего по роли в картине «Любовь и голуби» Владимира Меньшова.
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