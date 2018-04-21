Памятник Н. Дорошиной может появиться в Москве

Комиссия по монументальному искусству готова поддержать предложение увековечить память актрисы Нины Дорошиной в Москве, если поступит такое предложение. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщил председатель комиссии Игорь Воскресенский.

«Если поступит предложение увековечить ее (Н. Дорошиной — прим. Агентства «Москва» ) память, поставить памятник, мы рассмотрим и поддержим. Почему нет, конечно», — сказал И. Воскресенский.

Ранее Агентство «Москва» сообщило, что актриса Нина Дорошина скончалась от остановки сердца в возрасте 83 лет.