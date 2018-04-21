М. Хуснуллин: Новый корпус театра Et Cetera будет открыт для зрителей к осени

Об этом журналистам сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

«Работы практически завершены, мы сделали дополнительный вход, мы сделали дополнительные репетиционные помещения, частичную реконструкцию зала. Здание органично вписалось в окружающую застройку. Я думаю, что к началу театрального сезона второй этап по Et Cetera будет завершен и мы его откроем для зрителей», — сказал М. Хуснуллин.

Ранее сообщалось, что в новом корпусе театра Et Cetera по адресу: Фролов пер., вл. 2, будут находиться залы для репетиций, склады и технические помещения. Там же обустроят вестибюль с кассами, лифты, гардероб, а также детскую комнату. Построят отдельные залы для репетиций с балетными станками, а также для оркестра и вокалистов.