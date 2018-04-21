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Новый корпус театра Et Cetera откроют к осени
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Новый корпус театра Et Cetera откроют к осени 

Москва24 2 часа назад
Фото: Москва24
Об этом заявил заместитель мэра по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин, сообщает Агентство «Москва».
По его словам, строительные работы в новом корпусе практически завершены. В здании сделали дополнительный вход, дополнительные репетиционные помещения и частично реконструировали зал. Чиновник отметил, что строение органично вписывается в окружающую застройку.
Новый корпус находится по адресу Фролов переулок, дом 2. Площадь восьмиэтажного здания, пристроенного к основному, составляет 3,8 тысячи квадратных метров.
Фасад новостройки выходит на Тургеневскую площадь и Мясницкую улицу. Туда перенесут главный вход театра с фойе и гардеробом.
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