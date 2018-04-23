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Новый корпус театра Et Cetera откроют в центре Москвы к театральному сезону
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Новый корпус театра Et Cetera откроют в центре Москвы к театральному сезону 

Авторадио 34 минуты назад
Фото: MosDay.ru
Как сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Марат Хуснуллин, в обновленном театре появятся просторный вестибюль, карман сцены, несколько репетиционных залов, а также склады, административные помещения и кафе. Новый корпус площадью почти 4 тысячи квадратных метров будет соединен с основным зданием театра в единый комплекс. Напомним, что в этом году в Москве планируется отремонтировать и построить 12 крупных объектов культуры, в том числе концертный зал в парке «Зарядье», театр «Современник», «Школу современной пьесы», а также культурный центр «Зеленоград».
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