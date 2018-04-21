Обновленный театр Et Cetera в Москве откроется к началу театрального сезона

МОСКВА, 21 апреля. / ТАСС /. Реконструкция второй очереди здания московского театра Et Cetera под руководством Александра Калягина , которая подразумевает создание новой входной группы и ряда помещений, завершится этим летом, к началу театрального сезона обновленное здание театра примет первых посетителей. Об этом в субботу сообщил журналистам заммэра Москвы Марат Хуснуллин

"Строительно-монтажные работы завершены, идет обживание помещений, расстановка мебели. Думаю, что в ближайшие 2-3 месяца все работы будут завершены, и к началу театрального сезона его откроем", — сказал он.

По словам Хуснуллина, проект реконструкции предусматривал перенос и расширение входной группы, куда входят фойе, гардероб, буфет и туалеты, а также строительство помещений на 1-2 этажах, а также обеспечение театра репетиционными и складскими помещениями на 3-8 этажах. Кроме того, в рамках проекта благоустроена площадь перед театром. «Это достаточно хорошо выписывалось в окружающую застройку», — отметил он.

В период строительства театр продолжает свою работу.