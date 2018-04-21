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Обновленный театр Et Cetera в Москве откроется к началу театрального сезона
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Обновленный театр Et Cetera в Москве откроется к началу театрального сезона 

ТАСС 27 минут назад
МОСКВА, 21 апреля. /ТАСС/. Реконструкция второй очереди здания московского театра Et Cetera под руководством Александра Калягина, которая подразумевает создание новой входной группы и ряда помещений, завершится этим летом, к началу театрального сезона обновленное здание театра примет первых посетителей. Об этом в субботу сообщил журналистам заммэра Москвы Марат Хуснуллин.
"Строительно-монтажные работы завершены, идет обживание помещений, расстановка мебели. Думаю, что в ближайшие 2-3 месяца все работы будут завершены, и к началу театрального сезона его откроем", — сказал он.
По словам Хуснуллина, проект реконструкции предусматривал перенос и расширение входной группы, куда входят фойе, гардероб, буфет и туалеты, а также строительство помещений на 1-2 этажах, а также обеспечение театра репетиционными и складскими помещениями на 3-8 этажах. Кроме того, в рамках проекта благоустроена площадь перед театром. «Это достаточно хорошо выписывалось в окружающую застройку», — отметил он.
В период строительства театр продолжает свою работу.
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