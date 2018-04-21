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В Ростове установили мемориальную доску мэтру циркового искусства Владилену Левшину
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В Ростове установили мемориальную доску мэтру циркового искусства Владилену Левшину 

161.ru 2 часа назад
Фото: 161.ru
На здании Ростовского государственного цирка открыли сегодня мемориальную доску в честь заслуженного деятеля искусств РФ Владилена Левшина. Этого события почитатели его творчества и лично вдова Рахима Левшина ждали около пяти лет.
Владилен Левшин был известной личностью в нашем городе — заслуженный деятель искусств РФ, цирковой режиссер, талантливый педагог. Он стал первым обладателем звания «Лучший режиссер России», за свою жизнь поставил более 100 цирковых номеров, 40 из которых стали лауреатами международных конкурсов и фестивалей. Несколько лет назад в честь него установили памятный знак на ростовском «Проспекте звезд», а теперь в здании, где он проработал 46 лет, появилась и мемориальная доска.
Праздничное мероприятие посетили не только чиновники и общественные деятели, но и близкие друзья, ученики циркового режиссера. Каждый сказал от себя множество теплых слов, стараясь поделиться своими воспоминаниями об этом человеке.
Владилен Левшин проработал в нашем цирке 46 лет  — До того как прийти в цирк, Владилен Иванович был спортивным тренером, но не простым. Он всегда стремился найти что-то новое, то, что никто другой еще не делал. Он создал свою систему подготовки, которая до сих пор используется тренерами при подготовке спортсменов. И сейчас его дело продолжают многочисленные ученики и последователи, — рассказал замминистра по физической культуре и спорту Ростовской области Игорь Злобин.
— Как в театр люди ходят на актеров, на режиссеров, так и в цирк они ходили на представления ради постановщика Владилена Ивановича, чтобы посмотреть на его новые номера, на полет мысли, — отметил и.о. начальника городского управления культуры Александр Таманов.
Праздничное мероприятие завершили выступления молодых цирковых артистов
Ну а главным виновником торжества можно было по праву назвать вдову режиссера Рахиму Левшину. Именно от нее исходила инициатива увековечить имя своего супруга на здании родного цирка, и именно ее терпение и упорство позволили задумке сбыться. Рахима Вильдановна сердечно поблагодарила всех, кто принимал участие в проекте и помогал его реализовывать.
После торжественной части перед собравшимися выступили воспитанники ростовской цирковой школы, представившие несколько акробатических номеров.
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