Василий Мищенко назвал Нину Дорошину великой русской актрисой

Нина Михайловна Дорошина скончалась в субботу утром в Москве после тяжелой и продолжительной болезни.

"Эта новость грустная и тяжелая может быть и была не так неожиданна, поскольку Нина болела долго и тяжело, но все-таки все мы надеялись, и театр надеялся, ее родной «Современник», что она поправится и снова будет зажигать зрителей своим ярким талантом. Нина Дорошина была великой русской актрисой", — сказал Мищенко РИА Новости.

"Я до сих пор помню, когда еще после студенческой скамьи я пришел в театр «Современник», первый спектакль, в котором я встретился с ней, был «Эшелон». Там у каждого из персонажей была своя отдельная роль, может быть не большая, но очень важная. Я не могу забыть до сих пор крик Дорошиной: «Гляньте, это же немцы!». Дорошина не играла, она всегда просто жила во всех своих ролях. А потом мы стали с ней репетировать пьесу «Любовь и голуби», ведь эту пьесу впервые поставил «Современник», и вот с тех пор мы очень подружились, и она стала называть меня «сынок», так всегда называла, когда встречала. Царство ей небесное!" — сказал Мищенко.

Подробнее о биографии Нины Дорошиной читайте в справке РИА Новости>>