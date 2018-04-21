Актрисе московского театра на сцене проломило голову декорацией

На место инцидента прибыли врачи скорой помощи, они диагностировали черепно-мозговую травму.

Актриса московского театра «Вишневый сад» Аксинья Олейник получила травму головы. Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на собственный источник в экстренных службах города.

Инцидент произошел 21 апреля. Судя по сайту театра «Вишневый сад», в этот день там происходила постановка «Алладин», где актриса Аксинья Олейник занята в роли Зейнаб. Спектакль начался в 12:00, судя по всему, актриса получила травму прямо на сцене.

По данным канала, травму головы Олейник нанес шар. На место прибыли врачи скорой помощи, они диагностировали закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение головного мозга.