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Актрисе московского театра на сцене проломило голову декорацией
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Актрисе московского театра на сцене проломило голову декорацией 

ТК «Звезда» 10 минут назад
Фото: ТК «Звезда»
На место инцидента прибыли врачи скорой помощи, они диагностировали черепно-мозговую травму.
Актриса московского театра «Вишневый сад» Аксинья Олейник получила травму головы. Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на собственный источник в экстренных службах города.
Инцидент произошел 21 апреля. Судя по сайту театра «Вишневый сад», в этот день там происходила постановка «Алладин», где актриса Аксинья Олейник занята в роли Зейнаб. Спектакль начался в 12:00, судя по всему, актриса получила травму прямо на сцене.
По данным канала, травму головы Олейник нанес шар. На место прибыли врачи скорой помощи, они диагностировали закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение головного мозга.
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