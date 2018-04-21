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ЛЕС, ВЕДЬМА И ГОРЯЩИЙ ШКАФ
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ЛЕС, ВЕДЬМА И ГОРЯЩИЙ ШКАФ 

Ревизор.ru 1 час назад
Фото: Ревизор.ru
«Гензель и Гретель» в первоначальном виде — довольно мрачная история, несмотря на все пряничные домики и нескончаемые запасы сладостей у ведьмы, — говорит режиссер спектакля Надежда Бахшиева. — В нашем спектакле центральное место отводится не мармеладу и шоколаду, а надломленному миру некогда счастливой семьи. Череда испытаний приводит героев к пониманию того, что семья — это самое главное. Так же, как и добро. Наш «веселый хоррор» напомнит, что даже в том, что кажется темным и беспросветным, есть свет и спасение".
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