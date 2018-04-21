Очень верная жена: памяти Нины Дорошиной

«Любовь и голуби» изменила ее жизнь: одновременно с всенародной популярностью пришла и новая любовь, на этот раз, и вправду, «пока смерть не разлучит». Художник по свету театра «Современник», Владимир Ишков, стал ее спутником жизни на последующие двадцать лет.

Ей было уже пятьдесят — опасный возраст для женщины, и для актрисы. Но Нина была любимицей судьбы. Режиссер Владимир Меньшов искал для роли Нади кого-то помоложе — самой вероятной претенденткой считалась Любовь Полищук . Но Меньшов сомневался, и решил еще раз пересмотреть спектакль в «Современнике», где Нина играла свою Надю уже несколько лет. И решил: «А давайте попробуем».

Александр Михайлов был на десять лет моложе. «Ну, вот что это такое? Он же мальчик по сравнению со мной!» — выговаривала Нина режиссеру — Найдите уже кого-нибудь на мое место». Но по словам Михайлова, все сомнения ушли после первых же совместных сцен. «Мы так удачно с Ниной совпали! Вообще Дорошина ведь органичная, как кошка. Говорят, нельзя в кино переиграть детей и животных. Так вот, Нину переиграть невозможно».

«Раз вы меня оставляете, буду играть так, как считаю нужным!» — заявила Дорошина Меньшову — и дальше просто «вела» свою роль в правильном направлении. Кажется, она все и так прекрасно знала про мужские измены, женские истерики, умение понять и в конечном счете простить. Она действительно знала — в юности Нина Михайловна была настоящей femme fatale — у нее был роман с Валерием Хлевинским («Большая перемена»), потом с Олегом Ефремовым , и когда тот увлекся другой женщиной, Нина, назло ему, вышла замуж за Олега Даля. Своих мужчин, как и Наденька, Нина Дорошина никогда не отпускала — развод с Далем был болезненным для обеих сторон, а Олег Ефремов, говорят, всю жизнь страдал из-за их разрыва, и перед смертью просил «позвать Нину».

Нина Михайловна не любила давать интервью. Говорила, что «никого не пускает к себе» во всех смыслах. Она была очень сильной и мудрой женщиной, умевшей любить, и одновременно ценившей независимость. Это и есть тот самый уникальный «русский характер», из-за которого наших женщин так ценят во всем мире. Сила и слабость, разум и чувство, дремлющая до поры до времени страсть. «Кака тут любовь, когда, вон, воздуха мне не хватает, надышаться-т не могу. А в груди прям жгёт, прям жгёт, как будто жару, вон, с печи сглотнула!»

Прощай, Наденька! Нам будет тебя не хватать.