В Москве открылся театральный фестиваль стран СНГ

В Москве открылся театральный фестиваль стран СНГ «ГИТИС Мастер-класс», в котором участвуют студенты из бывших союзных республик, в том числе Азербайджана, Армении, Беларуси и Молдовы, передает телеканал «МИР 24».

В программе — спектакли, семинары, дискуссии. Открыли фестиваль учащиеся государственной академии искусств Беларуси с постановкой «Христос приземлился в Гродно».

Цель фестиваля — укрепить сотрудничество между странами СНГ в области театрального образования и искусства, организовать театральный форум, на котором педагоги и студенты получат возможность обменяться опытом и идеями, связанными с обучением будущих артистов и режиссеров.

Фестиваль продлится до 25 апреля.

ПОЗНАЙ ДЗЕН С НАМИЧИТАЙ НАС В ЯНДЕКС. НОВОСТЯХ