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В Москве открылся театральный фестиваль стран СНГ
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В Москве открылся театральный фестиваль стран СНГ 

Мир24 8 минут назад
Фото: Мир24
В Москве открылся театральный фестиваль стран СНГ «ГИТИС Мастер-класс», в котором участвуют студенты из бывших союзных республик, в том числе Азербайджана, Армении, Беларуси и Молдовы, передает телеканал «МИР 24».
В программе — спектакли, семинары, дискуссии. Открыли фестиваль учащиеся государственной академии искусств Беларуси с постановкой «Христос приземлился в Гродно».
Цель фестиваля — укрепить сотрудничество между странами СНГ в области театрального образования и искусства, организовать театральный форум, на котором педагоги и студенты получат возможность обменяться опытом и идеями, связанными с обучением будущих артистов и режиссеров.
Фестиваль продлится до 25 апреля.
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