Трое пермяков стали лауреатами конкурса артистов балета «Арабеск»

Жюри назвало лауреатов 15-го юбилейного конкурса артистов балета «Арабеск». Среди победителей артист Пермского театра оперы и балета Кирилл Макурин и студенты Пермского хореографического училища Данила и Алексей Хамзины.

Конкурс артистов балета «Арабеск» проводится раз в два года. В этом году участие в престижном хореографическом смотре приняли участие танцоры из 15 стран мира. В конкурсе классической хореографии участвовали 111 человек, а в конкурсе современной хореографии — 79. Всего за девять дней работы конкурса жюри отсмотрело несколько сотен танцевальных номеров.

В старшей группе женщин премией удостоилась танцовщица из Кореи Сон Чон Ын. Первую премию среди мужчин разделили артист Пермского театра оперы и балета Кирилл Макурин и артист Новосибирского театра оперы и балета Никита Ксенофонтов. В младшей группе премию среди девушек также получила представительница Кореи — Ким Ю Чин. В группе юношей жюри отметило студента Пермского хореографического училища Данилу Хамзина.

— Я бы отметил очень высокий средний уровень исполнительского мастерства участников, которых мы увидели на конкурсе, — говорит председатель жюри конкурса «Арабеск», известный балетмейстер Владимир Васильев . — С одной стороны, это радует, поскольку означает, что уровень балета повышается, растет техническая подготовка артистов, с другой стороны, очень сложно ставить оценки и выделить кого-то. А хочется, конечно, увидеть то, что захватило бы тебя целиком, заставило раствориться в увиденном. Но для ребят это только начало творческого пути, и, мне кажется, что среди этого количества хороших танцовщиков и танцовщиц есть те, кто может стать звездой.

Вторую премию среди юношей получил пермяк Алексей Хамзин. Дипломами конкурса были отмечены пермские артисты Мария Малинина, Вячеслав Спильчевский и Иван Суродеев. Гран-при конкурса, как и в прошлый раз, жюри приняло решение не присуждать. Следующий, 16-й конкурс артистов балета «Арабеск» пройдет через два года — в апреле 2020 года.

Ранее в Пермской государственной художественной галерее открылась выставка картин художественного руководителя и председателя жюри конкурса «Арабеск» Владимира Васильева. Мы побывали на открытии выставки и встрече поклонников с балетмейстером.