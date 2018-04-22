Ещё
Трое пермяков стали лауреатами конкурса артистов балета «Арабеск»
Далее:
Читайте также:
Ещё

Трое пермяков стали лауреатами конкурса артистов балета «Арабеск» 

59.ru 1 час назад
Фото: 59.ru
Жюри назвало лауреатов 15-го юбилейного конкурса артистов балета «Арабеск». Среди победителей артист Пермского театра оперы и балета Кирилл Макурин и студенты Пермского хореографического училища Данила и Алексей Хамзины.
Конкурс артистов балета «Арабеск» проводится раз в два года. В этом году участие в престижном хореографическом смотре приняли участие танцоры из 15 стран мира. В конкурсе классической хореографии участвовали 111 человек, а в конкурсе современной хореографии — 79. Всего за девять дней работы конкурса жюри отсмотрело несколько сотен танцевальных номеров.
В старшей группе женщин премией удостоилась танцовщица из Кореи Сон Чон Ын. Первую премию среди мужчин разделили артист Пермского театра оперы и балета Кирилл Макурин и артист Новосибирского театра оперы и балета Никита Ксенофонтов. В младшей группе премию среди девушек также получила представительница Кореи — Ким Ю Чин. В группе юношей жюри отметило студента Пермского хореографического училища Данилу Хамзина.
— Я бы отметил очень высокий средний уровень исполнительского мастерства участников, которых мы увидели на конкурсе, — говорит председатель жюри конкурса «Арабеск», известный балетмейстер Владимир Васильев. — С одной стороны, это радует, поскольку означает, что уровень балета повышается, растет техническая подготовка артистов, с другой стороны, очень сложно ставить оценки и выделить кого-то. А хочется, конечно, увидеть то, что захватило бы тебя целиком, заставило раствориться в увиденном. Но для ребят это только начало творческого пути, и, мне кажется, что среди этого количества хороших танцовщиков и танцовщиц есть те, кто может стать звездой.
Вторую премию среди юношей получил пермяк Алексей Хамзин. Дипломами конкурса были отмечены пермские артисты Мария Малинина, Вячеслав Спильчевский и Иван Суродеев. Гран-при конкурса, как и в прошлый раз, жюри приняло решение не присуждать. Следующий, 16-й конкурс артистов балета «Арабеск» пройдет через два года — в апреле 2020 года.
Ранее в Пермской государственной художественной галерее открылась выставка картин художественного руководителя и председателя жюри конкурса «Арабеск» Владимира Васильева. Мы побывали на открытии выставки и встрече поклонников с балетмейстером.
59.ru: последние новости
Пермский театр оперы и балета получил пять золотых масок Пермякам придется потерпеть до лета: остановку у ТЮЗа, вызвавшую шквал негатива, перенесут «С нами никто ничего не согласовывал». Горожан возмутила новая остановка у Театра юного зрителя
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Москва после бури: фото из соцсетей29
Нина Дорошина: неожиданные факты об актрисе8
Звезды советского кино, которые плохо кончили20
«За стеклом»: как сейчас живут герои реалити-шоу11
Нелепые мифы, в которые мы верим из-за кино49
Видео
05:01
В Сети показали, как снимают «Игру престолов»
ТВ
02:22
Вышел финальный трейлер нового «Дедпула»
Кино
01:54
Реакции ноль: как смотрят шоу в КНДР
Концерты
02:38
«Логово монстра»: кошки-мышки с Дэвидом Теннантом
Кино
01:38
Вышел трейлер по роману Лукьяненко «Черновик»
Кино
04:13
Выступление Noize MC с оркестром появилось в Сети
Концерты
01:10
Шоу «Окна» с Нагиевым вернется в эфир
ТВ
00:05
Фото Вилковой со съемок напугало поклонников
ТВ
04:04
Florence and The Machine выпустили клип на новую песню
Концерты
01:20
Команду КВН из НАТО показали Путину
Концерты
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение