Племянница подорвала здоровье Нины Дорошиной

Нину Дорошину еще не успели предать земле, а уже начался дележ ее небогатого наследства. Актриса была дважды замужем. Первый брак с великолепным Олегом Далем был не долгим, детей завести они не успели. Вторым супругом звезды картины «Любовь и голуби» стал ее коллега по театру «Современник», мастер по свету Владимир Ишков. Они жили долго и счастливо, но и их брак был бездетным. Мужчина умер 14 лет назад, всю свою любовь Дорошина перенесла на семью младшего брата Евгения.

У Евгения было две дочери. Младшая, полная тезка тети, Нина Дорошина была актриса театра «Сфера», подавала большие надежды. Но в 24 года у девушки случился инсульт, она умерла. Это стало ударом для всей семьи. Ее отец Евгений перенес инфаркт, от которого так и не оправился до конца, а у знаменитой тети начались серьезные проблемы с сердцем. Ухаживать за ней было некому. Ее выручали соседи и студенты: ходили за продуктами, помогали по хозяйству. Были у народной артистки и проблемы с деньгами — лекарства дорогие, поэтому Нина Михайловна иногда сдавала свою квартиру, а сама жила на даче с братом и его женой. Небольшое наследство артистки — московскую квартиру стоимостью около 9 млн рублей получит старшая дочь брата. 48-летняя Олеся с мужем и двумя детьми живет под Геленджиком, с родственницей она виделась не часто.