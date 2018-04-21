Ещё
Гафт назвал Дорошину вечно молодой, мудрой и органичной актрисой
Далее:
Читайте также:
Ещё

Гафт назвал Дорошину вечно молодой, мудрой и органичной актрисой 

РИА Новости 21 апреля 2018
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Нина Дорошина была вечно молодая, мудрая, органичная актриса, рассказал РИА Новости народный артист РСФСР Валентин Гафт.
Нина Михайловна Дорошина скончалась в субботу утром в Москве после тяжелой и продолжительной болезни.
"Страшно произносить слово «смерть» по отношению к Нине Дорошиной. Мне казалось, это никак не может ее коснуться. Она вечно молодая, мудрая, органичная, естественная. Все, что можно сказать еще в дополнение к божьему дару — это относится к этой актрисе. Галина Борисовна Волчек выпускала Дорошину на две минуты на сцену, и там сразу возникала такая правда, такой юмор, такая тоска. Я был счастлив играть с ней несколько лет в спектакле «Заяц. Лав стори». Она приносила в своей душе целых десять пьес, она все об этом знала. Это настоящая русская женщина, которая вынесет все ради своей любви. Царство ей небесное!" — сказал Гафт.
РИА Новости: последние новости
Ректор ГИТИСа: прочитай басню так, как будто у тебя гвоздь в ботинке Сергей Юрский представит спектакль Reception на сцене Театра им. Моссовета Гастроли израильского театра "Габима" пройдут на сцене Театра Вахтангова
 Ещё 4 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Как изменились популярные дети-актеры12
Москва после бури: фото из соцсетей36
Нина Дорошина: неожиданные факты об актрисе16
Нелепые мифы, в которые мы верим из-за кино52
Что стало с экс-участниками «Дома-2»12
Видео
05:01
В Сети показали, как снимают «Игру престолов»
ТВ
02:22
Вышел финальный трейлер нового «Дедпула»
Кино
01:54
Реакции ноль: как смотрят шоу в КНДР
Концерты
02:38
«Логово монстра»: кошки-мышки с Дэвидом Теннантом
Кино
01:38
Вышел трейлер по роману Лукьяненко «Черновик»
Кино
04:13
Выступление Noize MC с оркестром появилось в Сети
Концерты
01:10
Шоу «Окна» с Нагиевым вернется в эфир
ТВ
00:05
Фото Вилковой со съемок напугало поклонников
ТВ
04:04
Florence and The Machine выпустили клип на новую песню
Концерты
01:20
Команду КВН из НАТО показали Путину
Концерты
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение