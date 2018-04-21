Гафт назвал Дорошину вечно молодой, мудрой и органичной актрисой 

МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Нина Дорошина была вечно молодая, мудрая, органичная актриса, рассказал РИА Новости народный артист РСФСР Валентин Гафт.
Нина Михайловна Дорошина скончалась в субботу утром в Москве после тяжелой и продолжительной болезни.
"Страшно произносить слово «смерть» по отношению к Нине Дорошиной. Мне казалось, это никак не может ее коснуться. Она вечно молодая, мудрая, органичная, естественная. Все, что можно сказать еще в дополнение к божьему дару — это относится к этой актрисе. Галина Борисовна Волчек выпускала Дорошину на две минуты на сцену, и там сразу возникала такая правда, такой юмор, такая тоска. Я был счастлив играть с ней несколько лет в спектакле «Заяц. Лав стори». Она приносила в своей душе целых десять пьес, она все об этом знала. Это настоящая русская женщина, которая вынесет все ради своей любви. Царство ей небесное!" — сказал Гафт.