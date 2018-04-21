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Стала известна причина смерти актрисы Дорошиной
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Стала известна причина смерти актрисы Дорошиной 

Lenta.ru 21 апреля 2018
Фото: Lenta.ru
Народная артистка РСФСР, исполнительница главной роли в фильме «Любовь и голуби» Нина Дорошина страдала от проблем с сердцем. За последний месяц ей четыре раза вызывали скорую помощь, сообщает РЕН ТВ в пятницу, 21 апреля.
О проблемах со здоровьем Дорошина говорила давно. Летом 2017 года у нее отнялись ноги, а 18 марта 2018 года она впервые пожаловалась на сердце. Приехавшие на вызов врачи сделали ей укол, чтобы снизить подскочившее давление. 20 апреля ей снова стало плохо — артистка жаловалась на боли в груди и ноге из-за заболевания суставов. Медики поставили ей диагноз «нестабильная стенокардия».
Накануне своей смерти актриса рассказала журналистам о своем самочувствии. «Я взрослый, больной человек. Столько лет, что, естественно, бывает плохо с сердцем. Я лежала в больнице. Все нормально, все в порядке. Я жива, здорова. Дома», — говорила она.
На следующее утро Дорошиной снова стало плохо. Приехавшие врачи констатировали смерть от остановки сердца.
Нина Дорошина умерла 21 апреля в возрасте 83 лет. Артистка получила известность благодаря роли Надежды в фильме «Любовь и голуби». За свою жизнь она сыграла более 15 ролей в театре и более 20 в кино.
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