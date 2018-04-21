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Все наследство Нина Дорошина оставила семье брата
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Все наследство Нина Дорошина оставила семье брата 

Teleprogramma.pro 21 апреля 2018
Фото: Teleprogramma.pro
У любимой зрителями Надюхи из фильма «Любовь и голуби» своих детей не было. Поэтому всю свою нерастраченную материнскую любовь Нина Михайловна Дорошина отдавала любимой племяннице — младшей дочери родного брата. Евгений младше своей сестры Нины Дорошиной на 10 лет. Проблемы с сердцем у Дорошиной начались давно (перенесла инфаркт, стентирование), но после скоропостижной смерти племянницы слегла совсем — некоторое время не вставала с потели. Отказывали ноги — продукты приносили соседи и знакомые. Несмотря на серьезные проблемы со здоровьем, от госпитализации актриса часто отказывалась — не любила больницы.
Нина Дорошина и Александр Михайлов. Фото: личный архив.
Племянница Нины Дорошиной умерла в 24 года — инсульт. Молодую актрису театра «Сфера» звали, как и ее знаменитую тетю — Нина Дорошина. Смерть Ниночки переживали тяжело всей семьей. Отец девушки слег с инсультом: так и не восстановился. «За братом ухаживает жена, он, как и я, тяжело болен. А мне помогать некому», — рассказывала год назад Дорошина. У Нины Михайловны есть еще одна племянница — старшая дочь брата. 48-летняя Олеся с мужем и двумя детьми живет под Геленджиком — пару лет назад семья променяла столичную суету на размеренную жизнь курортного городка. Так что внуков 18-летнего Михаила и 5-летнюю Леру Дорошина видела не часто, так как врачи не разрешали ей поездки на юг. В родных актриса души не чаяла: любила, старалась быть в курсе всех новостей их жизни. Племянница навещала тетю.
Фото: личный архив.
Были у народной артистки и проблемы с деньгами — лекарства дорогие, поэтому Нина Михайловна иногда сдавала свою квартиру, а сама жила на даче с братом и его женой. Помогала им материально. Квартиру — все, что нажила артистка, Дорошина отписала семье брата. Предположительно ее стоимость — 9 миллионов рублей. От одиночества Доронину спасали и студенты — 35 лет артистка преподавала в «Щуке». Подлечится — и на занятия, к любимым студентам. Мама Нины и Евгения Дорошиных умерла 5 лет назад в 101 год. Муж артистки Владимир Ишков (мастер по свету в театре «Современник») умер 14 лет назад. Нина Михайловна дожила до 83 лет. Зрители надолго запомнят ее фразу: «Людк, а Людк!» Оказывается в фильме «Любовь и голуби» она появилась, благодаря Нине Дорошиной. «Наши родственники жили в рязанской деревне Шелковая — все каникулы в детстве я проводила там. В этой деревне особый рязанский говорок. Жена моего дедушки, когда звала меня есть или с гулянки домой, кричала: «Нинк, а Нинк!» На всю жизнь запомнила эту интонацию», — вспоминала Нина Дорошина.
Кадр из фильма «Первый троллейбус».
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