Около 100 музыкальных спектаклей покажут на «Московской весне А Cappella»

МОСКВА, 25 апр — РИА Новости . Около 100 мюзиклов, ревю и музыкальных спектаклей пройдет в рамках фестиваля «Московская весна А Cappella» в российской столице, сообщили РИА Новости в оргкомитете цикла уличных городских фестивалей «Московские сезоны» в среду.

"Показы, которых будет почти 100, пройдут с 27 апреля по 9 мая на фестивальных площадках по всей Москве — на улицах и площадях столицы, а также в городских парках. Мюзиклы и музыкальные спектакли представят проект «Золотая Маска» в городе", продюсерский центр «Триумф», фонд «Территория» и театры столицы и других российских городов" — рассказали организаторы.

Как рассказали в оргкомитете, проект «Золотая Маска» в городе" с 27 апреля по 3 мая покажет программу мюзиклов для семейного просмотра, в том числе на площадках в Зарядье и на Триумфальной площади.

Санкт-Петербургский музыкальный театр покажет горожанам первую российскую театральную версию мюзикла «Шербурские зонтики». Также москвичи смогут увидеть представление «Сказка пещерных времен» от детского театра. На Тверской площади для детей каждый день будет идти интерактивный мюзикл «Сбежавшие ноты».

Фестиваль «Московская весна A Cappella» пройдет в столице с 27 апреля по 9 мая. Всего в Москве откроется 61 фестивальная площадка, а живые концерты будут идти почти на 40 сценах, в качестве которых будут использованы крыши и балконы домов, а также лестницы городских скверов. Помимо акапельных выступлений, для гостей готовят театрализованные представления, мюзиклы, музыкальные мастер-классы, экскурсии и выставки.