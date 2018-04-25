Около 100 музыкальных спектаклей пройдет в рамках «Московской весны a cappella»

Около 100 музыкальных спектаклей пройдет в рамках фестиваля «Московская весна А Cappella» в российской столице. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в оргкомитете цикла уличных городских фестивалей «Московские сезоны» в среду.

«На фестивале «Московская весна А Cappella», что стартует уже на этой неделе, посетителей ждет специальная музыкально-театральная программа. Показы — всего их будет почти 100 — пройдут с 27 апреля по 9 мая на фестивальных площадках по всей Москве: на улицах и площадях столицы, а также в городских парках. Мюзиклы и музыкальные спектакли представят проект «Золотая Маска» в городе», продюсерский центр «Триумф», фонд «Территория» и театры столицы и других российских городов. Побывать на всех этих представлениях гости фестиваля смогут совершенно бесплатно» — сказали в оргкомитете.

Там уточнили, что проект «Золотая Маска» в городе» с 27 апреля по 3 мая покажет программу мюзиклов для семейного просмотра, в том числе на площадках в Зарядье и на Триумфальной площади. Санкт-Петербургский музыкальный театр покажет первую российскую театральную версию мюзикла «Шербурские зонтики». Москвичи также смогут увидеть представление «Сказка пещерных времен» от детского театра. На Тверской площади для детей каждый день будет идти интерактивный мюзикл «Сбежавшие ноты».

В 2018 г. фестиваль «Московская весна a cappella» пройдет с 27 апреля по 9 мая: по всей Москве откроется 61 фестивальная площадка, а живые концерты будут идти на 38 сценах. В качестве сцен вновь будут использованы крыши и балконы домов, а также лестницы городских скверов. Гостей ждут сотни концертов, а еще — театрализованные представления, мюзиклы, тематические «музыкальные» мастер-клаcсы для взрослых и детей, экскурсии и выставки.