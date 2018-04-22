Лучшие подмосковные цирковые коллективы показали свое мастерство на гала‐концерте в Москве

Победители XII Московского областного конкурса любительских цирковых коллективов «Парад‐Алле», который прошел 12 апреля в Павловском Посаде, выступили на манеже циркового училища имени Румянцева в Москве.

На манеже циркового училища имени Румянцева выступили лучшие коллективы Подмосковья. В финал смотра вышли 10 команд из Воскресенска, Королева,

Лосино-Петровского

и других городов региона.

Ребята, вам удачи. Вы огромные молодцы, вы самые лучшие: и те, кто победил, и те, кто участвовал. Потому что в таких конкурсах не бывает победителей и побежденных. Вы все талантливые и вы — гордость Подмосковья

Каждое выступление оценивает профессиональное жюри. На гала-концерт

приехал и кастинг-менеджер

Себастьян Хаучтеброк. В Подмосковье он ищет артистов для цирковых фестивалей

Монте-Карло

и других крупных мировых проектов.

У нас всегда очень много русских артистов, потому что русская школа очень хорошая. Сейчас мы ищем новые таланты здесь, на конкурсе Московской области. Когда мы делаем кастинг, мы не смотрим на специальности и жанр. Мы смотрим на людей на сцене: как выступление, как отношение с публикой — это очень важно.

— Себастьян Хаучтеброк,

кастинг-менеджер

Зрители увидели сложнейшие элементы акробатики, хореографии, клоунады и эквилибристики. Маленькие артисты получили главную награду — восторг и аплодисменты зрителей.