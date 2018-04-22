В Воронеже изменили дату спектакля с Фёдором Добронравовым, перенесшим в марте инсульт 

Вместо 23 апреля драму «Спасатель» сыграют 28 апреля. Воронежский концертный зал перенёс дату спектакля «Спасатель», в котором играют Фёдор Добронравов и Геннадий Хазанов. Об этом стало известно из афиши площадки, где указана новая дата — 28 апреля. Причина переноса постановки не сообщается. До этого спектакль должен был состояться 23 апреля в 19:00. Эта дата до сих пор указана на сайте Театра Антона Чехова, который ставит пьесу. Любимец российских театралов и кинолюбителей Фёдор Добронравов перенёс инсульт 17 марта. Актёр сообщил, что полностью оправился и пообещал сыграть в постановке Леонида Трушкина «Спасатель», в том числеи в Воронеже. В пьесе о жизнелюбии он играет вместе с Геннадием Хазановым. Фёдор Добронравов 14 апреля впервые после болезни вышел на сцену Московского Театра сатиры в премьерном спектакле «Где мы?». Его появление было встречено бурными овациями. Фото — сайт Воронежского концертного зала