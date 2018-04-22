Юлия Пересильд испугалась питерских зрителей

Актриса рассказала о своем страхе выступать в театре перед требовательной публикой Санкт-Петербурга впервые за последние 8 лет. Юлия приехала в северную столицу со спектаклем «Варшавская мелодия». По словам Пересильд, она, как и ее коллеги, очень сильно волновались перед выходом на сцену из-за особой ответственности. Юлия добавила, что этот спектакль живет в ее сердце уже 8 лет. Актриса прошла долгий путь, многое пережила за это время. Пересильд признается, что, несмотря на длительное существование «Варшавской мелодии», каждый спектаклю получается непохожим на другие.

Юлия попросила у питерских зрителей прощения, если им вдруг не понравился ее дебют на сцене БДТ. Девушка пообещала набраться храбрости и в дальнейшем выступать, дыша полной грудью. Пересильд намекнула в своем послании, что скоро у ее любимой «Варшавской мелодии» будет юбилей — 150й показ.

Поклонники из Санкт-Петербурга уверили Юлию в положительном принятии прошедшего спектакля: «Какое попадание в образ! Обескуражена таким перевоплощением. Хотя, что, собственно, такого: Пересильд — бомба! Может все», «Очень рада за зрителей Петербурга, что они увидели эту вашу магию на сцене! Потрясающий спектакль, потрясающая ваша пара и потрясающая вы!»