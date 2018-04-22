Пересильд боится выступать в театре Петербурга

В своем микроблоге актриса поделилась страхом выступать в театре перед требовательной публикой Санкт-Петербурга впервые за 8 лет.

Пересильд вместе с коллегами в первый раз в северной столице играют спектакль "Варшавская мелодия". Именно поэтому Юлия переволновалась и даже попросила прощения у аудитории, если вдруг поклонникам не понравился ее дебют на сцене БДТ.

"Варшавская мелодия в Питере… в первый раз за 8 лет жизни нашего спектакля. Сегодня волнение было невероятное. Такая большая ответственность. Петербург. БДТ. Страшно было как детям. Простите, если что-то не так… слишком много Ответственности. Перед обожаемым питерским зрителем. Перед этой сценой. Завтра надеюсь начнём Дышать полной грудью. Завтра будет Отрыв. Но какое же счастье на сцене БДТ играть любимый спектакль. Спасибо всем, кто сегодня был с нами. Кто жил нашей жизнью 2,5 часа… Варшавская мелодия вот уже 8 лет живет в моем сердце. Живет моей жизнью. Моими проблемами. Изменениями. Я обожаю этот спектакль. Ни разу не было 2-х одинаковых спектаклей. Он всегда живет Своей Жизнью. Сегодня он был таким, завтра обязательно будет другим… что день грядущий нам готовит. Это маленькая жизнь или.. это и есть жизнь… не знаю. Гелена. Зорин. Варшава. Витек… 8 лет и скоро 150ый…", — написала Юлия в своем Instagram.

Поклонники актрисы из Санкт-Петербурга убедили Юлию, что спектакль прошел отлично:

"Какое попадание в образ! Обескуражена таким перевоплощением. Хотя, что, собственно, такого: Пересильд — бомба! Может все",

"Очень рада за зрителей Петербурга, что они увидели эту вашу магию на сцене! Потрясающий спектакль, потрясающая ваша пара и потрясающая вы!",

"Вы такая…Я даже передать не могу, вдыхал каждое слово…",

"Спасибо за ваш спектакль-до мурашек!Вы лучшие! Люблю Вас!".