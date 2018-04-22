Глава Кузбасса поблагодарил новосибирские учреждения культуры за помощь Кемерово 

Театральное сообщество Новосибирской области перечислило пострадавшим около одного миллиона рублей.
В День траура 28 марта 2018 года в театрах почтили память погибших минутой молчания перед представлениями вместе со зрителями. Собранные от продажи билетов средства Новосибирский музыкальный театр и театр «Глобус» направили в поддержку семей пострадавших. К акции присоединилась Новосибирская филармония, перечислившая средства от концерта «In memoriam» Транссибирского Арт-Фестиваля. В письмах руководителям учреждений культуры Сергей Цивилёв выразил благодарность за поддержку: «От имени всех кузбассовцев примите сердечную благодарность за человеческую поддержку в связи с трагической гибелью людей при пожаре в ТРЦ „Зимняя вишня“. Совместными усилиями мы сделаем все возможное, чтобы помочь каждому пострадавшему пережить всю тяжесть утраты!».