Евгений Миронов и Юрий Башмет дают премьеру концерта-спектакля «Ван Гог. Письма к брату»

Собеседник агентства рассказал, что в основе музыкального спектакля — письма Ван Гога разных лет, адресованные младшему брату Теодору, или просто Тео. Это был единственный в жизни Винсента Ван Гога человек, который был способен его понять, и который вынес на своих плечах, на жалование мелкого служащего, приказчика художественной фирмы «Гупиль и К» десять лет жизни безработного, непризнанного, одержимого страстью к искусству и опустошенного болезнью брата-художника. «Последнее письмо брату Тео было найдено в кармане Ван Гога в день его смерти, 29 июля 1890 года», — отметил собеседник ТАСС.

Письма Ван Гога в концерте-спектакле прочитает Евгений Миронов. Сам актер перед премьерой сказал, что «письма Ван Гога к брату Тео — это потрясающий, ни на что не похожий документ, растянувшийся на сотни страниц». «Это история художника, который, несмотря на все обстоятельства, до последнего хотел жить, работать и, не считая себя великим творцом, оставить после себя нечто, что хоть как-то оправдывало бы его невероятно тяжелую жизнь», — поделился Миронов.

Концерт-спектакль «Ван Гог. Письма к брату» будет благотворительным. Он проводится в пользу Фонда поддержки деятелей искусства «Артист», сообщили организаторы мероприятия. Все собранные от проведения концерта средства направят на реализацию одной из основных программ помощи Фонда «SOS» — оплату патронажа и ухода на дому для одиноких ветеранов сцены, а также на приобретение дорогостоящих лекарств и необходимых средств реабилитации пожилым артистам. Сегодня среди подопечных Фонда около 2 тыс. деятелей культуры и искусства старшего поколения.