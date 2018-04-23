Евгений Миронов и Юрий Башмет дают премьеру концерта-спектакля «Ван Гог. Письма к брату» 

МОСКВА, 23 апреля. /Корр. ТАСС Ольга Свистунова/. Народный артист РФ Евгений Миронов и камерный ансамбль «Солисты Москвы» под управлением народного артиста СССР Юрия Башмета представят в понедельник на сцене Государственного театра наций премьеру концерта-спектакля «Ван Гог. Письма к брату», сообщили ТАСС организаторы мероприятия.
Собеседник агентства рассказал, что в основе музыкального спектакля — письма Ван Гога разных лет, адресованные младшему брату Теодору, или просто Тео. Это был единственный в жизни Винсента Ван Гога человек, который был способен его понять, и который вынес на своих плечах, на жалование мелкого служащего, приказчика художественной фирмы «Гупиль и К» десять лет жизни безработного, непризнанного, одержимого страстью к искусству и опустошенного болезнью брата-художника. «Последнее письмо брату Тео было найдено в кармане Ван Гога в день его смерти, 29 июля 1890 года», — отметил собеседник ТАСС.
Письма Ван Гога в концерте-спектакле прочитает Евгений Миронов. Сам актер перед премьерой сказал, что «письма Ван Гога к брату Тео — это потрясающий, ни на что не похожий документ, растянувшийся на сотни страниц». «Это история художника, который, несмотря на все обстоятельства, до последнего хотел жить, работать и, не считая себя великим творцом, оставить после себя нечто, что хоть как-то оправдывало бы его невероятно тяжелую жизнь», — поделился Миронов.
Письма Ван Гога прочитают под музыку. Таким задумали концерт его создатели. В исполнении камерного ансамбля «Солисты Москвы» под управлением народного артиста СССР Юрия Башмета прозвучат произведения Иоганнеса Брамса, Альфреда Шнитке, Густава Малера, Людвига ван Бетховена. Постановку концерта-спектакля осуществила режиссер Марина Брусникина.
Концерт-спектакль «Ван Гог. Письма к брату» будет благотворительным. Он проводится в пользу Фонда поддержки деятелей искусства «Артист», сообщили организаторы мероприятия. Все собранные от проведения концерта средства направят на реализацию одной из основных программ помощи Фонда «SOS» — оплату патронажа и ухода на дому для одиноких ветеранов сцены, а также на приобретение дорогостоящих лекарств и необходимых средств реабилитации пожилым артистам. Сегодня среди подопечных Фонда около 2 тыс. деятелей культуры и искусства старшего поколения.