В Барселоне пройдет премьера оперы «Демон»

Постановка оперы «Демон» — это совместный проект Большого театра «Лисео», «Геликон-оперы», Государственного театра Нюрнберга и Национальной оперы Бардо. Ранее в пресс-службе «Геликон-оперы» сообщили, что Бертман приступил к постановке оперы.

"У меня был близкий друг — Дмитрий Хворостовский , выдающийся баритон. В этом году мы потеряли его. Но у него была мечта сыграть роль Демона, и мы сделали с ним полуконцертную версию «Демона» в Москве", — сказал Бертман.

По его словам, затем были планы поставить эту оперу в Европе.

"Я поделился этой идеей с Кристиной Шепельман, худруком театре «Лисео», моим давним другом, и она очень заинтересовалась этим проектом. Конечно, мы вместе мечтали об этом спектакле, ждали момент, когда сможем представить «Демона» с Дмитрием Хворостовским в главной роли. Но его уход разрушил многие планы. Мы ставим этот спектакль в память о нем", — сказал Бертман.

В создании участвует интернациональная команда. Партитуру Рубинштейна озвучит Михаил Татарников — музыкальный руководитель Михайловского театра. За сценографию и костюмы отвечает известный австрийский художник Хартмут Шогхофер, который давно сотрудничает с Дмитрием Бертманом. В числе созданных этим творческим тандемом спектаклей — " Евгений Онегин ", «Пиковая дама», «Андре Шенье» в Королевской опере Швеции, «Похождение повесы» в Финской национальной опере, «Прекрасная Елена» и «Запрет на любовь» в «Геликон-опере».

Американец Томас Хазе , который тоже не впервые работает с Бертманом, — знаменитый мастер, известный своими работами в оперных домах Европы и Америки — создаст световую партитуру. Над пластическим рисунком и сценическими движениями артистов работает главный хореограф «Геликона» Эдвальд Смирнов

Премьерная серия спектаклей «Демон» пройдет на сцене театра «Лисео» с 23 апреля по 11 мая этого года.