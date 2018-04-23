Женовач и Машков принимут руководство театрами после смерти Олега Табакова

Художественный руководитель двух театров — МХТ имени А. П. Чехова и «Табакерки» — народный артист СССР Олег Табаков умер 12 марта на 83-м году жизни. В пятницу, 20 апреля, исполнилось 40 дней со дня его кончины.

Женовача представят в МХТ "В понедельник состоится сбор труппы Московского Художественного театра имени Чехова, на котором министр культуры РФ Владимир Мединский представит коллективу МХТ нового художественного руководителя Сергея Женовача", — сообщила ТАСС пресс-атташе МХТ Мария Малкина . Она напомнила, что приказ о назначении Женовача подписан министром культуры 23 марта, однако днем вступления в должность в документе обозначено 23 апреля.

Сергею Женовачу 60 лет. Он заслуженный деятель искусств РФ, лауреат Государственной премии РФ. Он окончил Краснодарский институт культуры, учился на режиссерском факультете ГИТИСа у Петра Фоменко . Женовач работал в Театре— студии «Человек», Театре на Малой Бронной, ставил спектакли в «Мастерской Петра Фоменко», Малом театре и МХТ имени А. П. Чехова, с 2005 года он основатель и художественный руководитель театра «Студия театрального искусства».

Сразу после назначения на должность худрука МХТ, Женовач сообщил журналистам, что «пока не готов делиться своими планами и встречаться с труппой», высказав мнение о том, что «должно пройти 40 дней со дня смерти Олега Павловича». Режиссер пообещал сохранить все спектакли, задуманные Табаковым, а в следующем сезоне начать работать над новыми постановками.

При этом он отметил, что пока намерен также сохранить за собой руководство и своей «Студией театрального искусства». Также Женовач рассказал, что в будущем в МХТ появится директор театра, однако этот вопрос находится в компетенции Минкультуры

"В пятницу, 20 апреля, исполнилось 40 дней со дня смерти Олега Павловича Табакова", — сказала ТАСС пресс— атташе МХТ. По ее словам, в этот день почтить память Табакова собрались вместе две труппы, которыми он руководил.

"Общий сбор состоялся на новой сцене «Табакерки» на Сухаревской площади, — рассказала Малкина. — Церемонию, посвященную памяти Олега Павловича (Табакова) вел его ученик, а ныне новый худрук «Табакерки», Владимир Машков. На церемонии также присутствовал Сергей Васильевич Женовач, которого сегодня официально представят труппе МХТ в качестве нового художественного руководителя, вступающего в должность 23 апреля".

Машков во главе «Табакерки»

"В понедельник, 23 апреля, официально вступает в должность худрука Театра Олега Табакова его ученик, народный артист РФ Владимир Машков", — сообщили ТАСС в пресс-службе «Табакерки».

Владимиру Машкову 54 года. В 1990 году он закончил Школу-студию МХАТ (курс Олега Табакова), на счету Машкова около 50 фильмов. Он также играл на сцене и выступал как театральный режиссер, поставив в Московском театре-студии Олега Табакова спектакли «Звездный час по местному времени», «Страсти по Бумбарашу» и «Смертельный номер». На сцене МХТ имени А. П. Чехова он поставил спектакль "№ 13", а в Театре «Сатирикон» — спектакль «Трехгрошовая опера».

Собеседник агентства напомнил, что приказ о назначении Машкова худруком «Табакерки» подписали 6 апреля, в этот же день Машков в новом качестве был представлен труппе заместителем мэра Москвы Леонидом Печатниковым. Тогда же было объявлено, что к работе Машков приступит 23 апреля, когда минуют 40 дней со дня смерти Олега Табакова.

Сам Машков, впервые выступая в новом качестве перед труппой «Табакерки», не торопился обнародовать творческие планы. Он лишь заявил, хочет «продолжить дело своего великого учителя», сейчас для него главное — «ничего не принимать и не отвергать, просто прислушаться к тому, что происходит».

"Уже в первый день своего назначения 6 апреля Владимир Львович (Машков) начал смотреть спектакли нашего театра, обсуждать их с актерами", — рассказал ТАСС представить пресс-службы «Табакерки». По его словам, новый худрук активно включился во все дела театра. «Сейчас Владимир Львович буквально одержим идеей формирования внутреннего пространства нашей новой сцены на Сухаревской площади. Он говорит: „Надо сделать так, чтобы зрители, которые придут к нам в новом сезоне, поняли, что они попали в лучший театр“, — процитировал Машкова собеседник ТАСС.

Относительно будущего названия „Табакерки“ (официально — Московский театр под руководством Олега Табакова — прим. ТАСС) в пресс-службе сообщили, что „процедура переименования — довольно длительный и сложный процесс“. Что же касается смысловой нагрузки, то коллектив и руководство высказываются за то, чтобы в новый сезон труппа вступила под названием „Московский театр Олега Табакова“, проинформировали в пресс-службе.