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Директором МХТ имени Чехова останется Юрий Кравец
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Директором МХТ имени Чехова останется Юрий Кравец 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Юрий Кравец продолжит исполнять обязанности директора МХТ имени Чехова, сообщил журналистам в понедельник новый худрук театра Сергей Женовач.
Возглавлявший МХТ и «Табакерку» народный артист СССР Олег Табаков скончался 12 марта на 83-м году жизни после тяжелой продолжительной болезни. Исполняющим обязанности директора МХТ стал Юрий Кравец, первый заместитель Табакова. В конце марта новым худруком МХТ был назначен худрук Студии театрального искусства Сергей Женовач. В понедельник нового худрука представили труппе театра.
"Сейчас Юрий Анатольевич Кравец исполняет обязанности", — сказал Женовач.
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