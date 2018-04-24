Художественным руководителем МХТ Чехова стал Сергей Женовач 

Советский и российский театральный режиссер, педагог, профессор Сергей Женовач стал новым художественным руководителем МХТ имени Чехова. «Студия театрального искусства» также станет филиалом театра, передает ФБА «Экономика сегодня».
По словам вдовы Олега Табакова Марины Зудиной, новый художественный руководитель начнет в театре новую эпоху. Она предположила, что Женовач возьмет что-то у Табакова.
Зудина считает, что ничего не нужно канонизировать. Актриса назвала назначение Сергея Женовача взвешенным, правильным и убедительным.