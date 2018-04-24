Художественным руководителем МХТ Чехова стал Сергей Женовач

По словам вдовы Олега Табакова Марины Зудиной, новый художественный руководитель начнет в театре новую эпоху. Она предположила, что Женовач возьмет что-то у Табакова.

Зудина считает, что ничего не нужно канонизировать. Актриса назвала назначение Сергея Женовача взвешенным, правильным и убедительным.