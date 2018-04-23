МХТ представили нового худрука

В зале было так много людей, что не хватило места в служебном гардеробе — вопреки обыкновению, прессу отправили в специально открытый зрительский. Поневоле напрашиваются аналогии с Табакеркой, где на представлении нового худрука были только актеры и пресса.

Здесь в зал пришли все: рядом с артистами скромно ютились буфетчицы, те, кто сел подальше обсуждали, почему худруком не стал Хабенский. Женовача представил министр культуры, наказавший труппе во всем поддерживать новое начальство. Женовач не скрывал хорошего настроения и с охотой рассказал историю своего назначения.

Сергей Женовач худрук МХТ «Для меня это была полная неожиданность, потому что это был звонок в понедельник. Я сижу со студентами, думаю, куда мне ехать. Во вторник я уже все бросил и приехал. Дали думать сутки. Я понимаю, что такие предложения возникают редко. Я скажу искренне, просто бывают моменты, когда уже просто привыкаешь к тому образу жизни, который ты ведешь? Мне уже 60 лет, у меня замечательная кафедра режиссуры, студенты. Я очень люблю воспитывать режиссеров, помогать им. Я создал театр, маленький, но счастливый, замечательный своей судьбой, и вдруг такой резкий поворот. Конечно, все это нужно осознать, но поддержали товарищи, весь режиссерский цех, все говорили очень тепло, все поздравляли и сочувствовали, понимали, что это большая работа, а вот сейчас я зашел, увидел какую-то теплоту, увидел этот зал, и кажется, что начинается что-то другое, иное».

Микроэмоции стоящих перед сценой Мединского и Женовача можно было бы расписать на целый театроведческий трактат. Как новый худрук с высоты своего роста пытался заглянуть в лицо министру. Как глава Минкульта опускал глаза с видом человека, сделавшего достаточно, но достаточно скромного. И не совсем понятно было, зачем там еще Машков . Он позже пояснил сам: группа поддержки.

Владимир Машков худрук «Табакерки» «Я отнесся с невероятным воодушевлением. Я знаю Сергея Васильевича, знаю его как режиссера, знаю его театр: он абсолютно по праву наследник. Я пришел к тому, что действительно наши театры… Олег Павлович так любил оба театра, чтобы они совместно сотрудничали. Поэтому мы будем сотрудничать, разбираться, так же, как и я должен разобраться со своим театром. Мы будем помогать и стремиться к тому, чтобы у актеров и у театра был успех!»

Четырнадцать лет назад Женовач ставил в МХТ «Белую гвардию». Актер Александр Семчев вспоминает, что жаловаться было не на что.

Александр Семчев актер «С ним комфортно, с ним хорошо, он мягкий, добрый человек. И лишь бы все продолжалось, я имею ввиду ту зону комфорта, которую в свое время создал Олег Павлович. Я надеюсь то, что все будет хорошо».

Надеются все. Женовач пока о своих планах на новой работе ничего не рассказал. Вероятно, главные изменения запланированы уже на новый сезон.