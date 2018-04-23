Женовач стал худруком МХТ им. Чехова 

Режиссер Сергей Женовач стал новым художественным руководителем Московского художественного театра им. Чехова. Его сегодня представит труппе министр культуры России Владимир Мединский. До последнего времени Женовач возглавлял «Студию театрального искусства».
«Недавно было 40 дней. Хотел бы начать с того, чтобы почтить память Олега Павловича минутой молчания и аплодисментами», — сказал глава Минкульта на церемонии. «Уверен, что Сергей Васильевич будет продолжать классическую линию МХТ. „Студия театрального искусства“ станет филиалом МХТ», — заявил министр, передает «Интерфакс».
О том, что Женовач стал новым худруком МХТ Мединский сообщил 23 марта. На протяжении долгих лет руководил этим театром Олег Табаков. Он скончался 12 марта на 83-м году в Москве после тяжелой продолжительной болезни.