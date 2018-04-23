Музтеатр Станиславского и Немировича-Данченко даcт гала-концерты в честь 200-летия Петипа

МОСКВА, 23 апреля. /Корр. ТАСС Ольга Свистунова /. Московский академический музыкальный театр имени К. С. Станиславского и Вл. И. Немировича-Данченко (МАМТ) в понедельник и во вторник проводит вечера балета в честь 200-летия со дня рождения великого хореографа Мариуса Петипа (1818-1910). Об этом сообщила ТАСС пресс-атташе МАМТ Ирина Горбунова.

"В 2018 году весь балетный мир отмечает грандиозную дату — 200-летие со дня рождения Мариуса Петипа, или Мариуса Ивановича Петипа , как его называют в России с момента появления здесь этого французского танцовщика и хореографа", — сказала собеседница агентства. «Петипа — самый знаменитый постановщик в истории балета. „Корсар“ и „Баядерка“, „Дочь фараона“ и „Пахита“, „Спящая красавица“ и „Раймонда“ — эти и еще несколько десятков балетов навсегда останутся связанными с его именем», — отметила Горбунова.

По ее словам, для балетной труппы Музыкального театра Станиславского и Немировича-Данченко гала-концерт, посвященный 200-летию Петипа, во многом символичен. «Художественный руководитель балета театра Лоран Илер — первый после Петипа французский танцовщик, вставший во главе академической российской балетной труппы», — подчеркнула пресс-атташе МАМТ.

Программа вечера

Представляя программу концерта, собеседница ТАСС рассказала, что помимо звезд московского балета в вечере примут участие воспитанники прославленных учебных заведений двух стран — Московской академии хореографии и балетной школы Парижской национальной оперы.

Горбунова пояснила, что творчество Петипа — это соединение лучших традиций французской и русской балетных школ. Развивая их, Петипа пришел к созданию собственного хореографического стиля. Рожденные им и достигшие в его творчестве абсолютного совершенства хореографические формы стали фундаментом для исканий хореографов ХХ века.

Доказательство тому — программа вечера, где московская школа покажет «Оживленный сад» из балета «Корсар» в хореографии Мариуса Петипа, а парижская школа исполнит «Весну и осень» в хореографии Джона Ноймайера . По выражению Горбуновой, таким образом знаменитому «симфоническому танцу» Петипа XIX века ответит «симфонический танец» ХХ столетия.

Финальным аккордом станет Большое классическое па из балета «Пахита» на музыку Людвига Минкуса в хореографии Мариуса Петипа. Вместе с балетной труппой Музыкального театра Станиславского и Немировича-Данченко его исполнят учащиеся Московской академии хореографии.

За пульт оркестра встанет главный дирижер МАМТ Феликс Коробов . Вечер проводится при поддержке Французского института в России.

Горбунова также проинформировала, что в понедельник, 23 апреля, в фойе театра откроется выставка, посвященная Мариусу Петипа. Идея и воплощение юбилейной экспозиции принадлежат сотрудникам журнала «Балет». Выставка проработает до 30 апреля, когда на сцене Музыкального театра имени Станиславского и Немировича-Данченко пройдет вручение приза журнал «Балет» — «Душа танца».