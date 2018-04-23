Музтеатр Станиславского и Немировича-Данченко дает гала-концерты в честь 200-летия Петипа

МОСКВА, 23 апреля. /Корр. ТАСС Ольга Свистунова/. Московский академический музыкальный театр имени К. С. Станиславского и Вл. И. Немировича-Данченко (МАМТ) в понедельник и во вторник проводит вечера балета в честь 200-летия со дня рождения великого хореографа Мариуса Петипа (1818-1910). Об этом сообщила ТАСС пресс-атташе МАМТ Ирина Горбунова.

"В 2018 году весь балетный мир отмечает грандиозную дату — 200-летие со дня рождения Мариуса Петипа, или Мариуса Ивановича Петипа, как его называют в России с момента появления здесь этого французского танцовщика и хореографа", — сказала собеседница агентства. «Петипа — самый знаменитый постановщик в истории балета. „Корсар“ и „Баядерка“, „Дочь фараона“ и „Пахита“, „Спящая красавица“ и „Раймонда“ — эти и еще несколько десятков балетов навсегда останутся связанными с его именем», — отметила Горбунова.

По ее словам, для балетной труппы Музыкального театра Станиславского и Немировича-Данченко гала-концерт, посвященный 200-летию Петипа, символичен. «Художественный руководитель балета театра Лоран Илер — первый после Петипа французский танцовщик, вставший во главе академической российской балетной труппы», — подчеркнула пресс-атташе МАМТ.

Программа вечера

Представляя программу концерта, собеседница ТАСС рассказала, что помимо звезд московского балета в вечере примут участие воспитанники прославленных учебных заведений двух стран — Московской академии хореографии и балетной школы Парижской национальной оперы.

Горбунова пояснила, что творчество Петипа — это соединение лучших традиций французской и русской балетных школ. Развивая их, Петипа пришел к созданию собственного хореографического стиля. Рожденные им и достигшие в его творчестве абсолютного совершенства хореографические формы стали фундаментом для исканий хореографов ХХ века.

Доказательство тому — программа вечера, где московская школа покажет «Оживленный сад» из балета «Корсар» в хореографии Мариуса Петипа, а парижская школа исполнит «Весну и осень» в хореографии Джона Ноймайера. По выражению Горбуновой, таким образом знаменитому «симфоническому танцу» Петипа XIX века ответит «симфонический танец» ХХ столетия.

Финальным аккордом станет Большое классическое па из балета «Пахита» на музыку Людвига Минкуса в хореографии Мариуса Петипа. Вместе с балетной труппой Музыкального театра Станиславского и Немировича-Данченко его исполнят учащиеся Московской академии хореографии.

За пульт оркестра встанет главный дирижер МАМТ Феликс Коробов. Вечер проводится при поддержке Французского института в России.

Горбунова также проинформировала, что в понедельник, 23 апреля, в фойе театра откроется выставка, посвященная Мариусу Петипа. Идея и воплощение юбилейной экспозиции принадлежат сотрудникам журнала «Балет». Выставка будет работать до 30 апреля, когда на сцене Музыкального театра имени Станиславского и Немировича-Данченко пройдет вручение приза журнал «Балет» — «Душа танца».