От сотрудницы НКВД до полусумашедшей старухи

23 апреля актриса Хабаровского краевого театра драмы Лидия Феклистова отмечает шестидесятилетие. Из них 40 лет она на сцене, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня». В Хабаровске она оказалась случайно. Её супруг Владимир Паршев, в ту пору главный режиссёр Усть-Каменогорского областного театра имени Джамбула, в далёком 1987 году приехал в хабаровскую драму ставить спектакль. Премьера прошла «на ура», и Владимиру Дмитриевичу поступило предложение перебраться на Дальний Восток. Паршев поставил условия: «Напишите письмо-обязательство, что гарантируете мне и супруге место в театре, дочке — детский садик, ну и квартиру в центре».

— Обещания в итоге было выполнено, — рассказывает Лидия Феклистова. — Квартиру в центре дали, и меня в театре трудоустроили. Только вот с местом в детском саду были некоторые проблемы. Хорошо, что жена тогдашнего главного режиссёра работала директором одного из садиков, которая и помогла в этом вопросе. Вот уже 30 с лишним лет мы хабаровчане. Город преображался на наших глазах. Поначалу Хабаровск мне показался провинциальным. Зато сейчас это современный город, гулять по которому одно удовольствие.

— А каким вам показался театр драмы тех лет? — Он мне сразу пришёлся по душе и труппа тоже. Я ещё застала таких корифеев, как Кацель, Мосин, Глебова, Татаринов… Кстати, уже тогда здесь работали Сергей Лычёв, Люся Романенко, Светлана Царик, Саша Сафронов, Анжела Мельничук, которые служат драме до сих пор. — Лидия Ивановна, до приезда в Хабаровск вы работали только в Усть-Каменогорске? — Да, там я родилась, там и начала свою театральную карьеру. Знаете, сколько себя помню, всегда мечтала стать артисткой. Хотя корни у меня крестьянские, родители деревенские… В областной театр попала сразу после окончания училища. Через пару лет туда приехал Владимир Паршев. Мне всего 22 года, а он уже солидный мужчина, известный актёр, режиссёр. Пришёл, увидел, победил (смеётся). В этом году будет уже 38 лет, как мы вместе. Кстати, в 1980-е было абсолютно нормально переезжать из театра в театр. Проблем ведь никаких не существовало: ни жилищных, ни бытовых. Так что из Казахстана мы бы всё равно рано или поздно уехали. Помимо Хабаровска мужа приглашали и в другие города. Но мы выбрали Дальний Восток, о чём никогда не жалели. — А с Казахстаном вас сейчас что-нибудь связывает?

— Конечно. В Усть-Каменогорске по-прежнему живут мама и брат. Время от времени посещаю родные места, захожу в театр, где ещё кое-кто остался из моих друзей. Хотя сама жизнь сильно поменялась, это ведь теперь другая страна. Когда я работала в Усть-Каменогорске, там вообще не было казахского театра. Да и казахская речь почти не звучала, у нас даже в школе этот язык не изучали. А теперь построили одно здание, где расположены, по сути, три театра — русский, казахский и казахский молодёжный. Причём русские актёры работают всего один день в неделю. Между тем, большая часть населения по-прежнему говорит по-русски.

— Вернёмся, однако, к театральной жизни Хабаровска. Вам какие роли по духу ближе: серьёзные или комедийные?

— Я в этом плане всеядная. По амплуа считаюсь лирико-драматической героиней. Но роли доставались абсолютно разные. Вот недавно режиссёр Эдуард Ливнев из Москвы ставил у нас «В омуте любви», где я в образе полусумасшедшей старухи. «Вам, наверное, эта роль не нравится, вы же привыкли лирических героинь играть!», — заявил Ливнев. «Нет, — отвечаю, — всё нормально, мне чем сложнее, тем интереснее».

Вот, например, спектакль «Возчик». Это тяжёлая драматическая история о событиях 1937 года, про репрессии, доносы, расстрелы… Моя героиня — сотрудница НКВД с надорванной психикой. Я никогда до этого не играла такие отрицательные роли, но типаж в целом, считаю, получился интересным. Или возьмём «Бесконечный апрель», с которым мы недавно ездили на «Золотую маску». Необычная форма, современная драматургия, серьёзный материал. Тоже непростая история, но зрителей она зацепила и это главное. С удовольствием принимаю участие и в комедиях. Вообще, считаю, что репертуар в театре должен быть разноплановый. Должно быть всё: и «Бесконечный апрель», и «Муравьёв. Граф Амурский», и классика, и спектакли, на которых зритель просто отдыхает от проблем, — «Мои отчаянные тётки», «Палата бизнес-класса» и так далее. Сейчас, к слову, репетируем новую комедию «Мы не одни, дорогая», премьера которой состоится в мае. — Вы упомянули об Эдуарде Ливневе. Наверное, работать с маститыми режиссёрами ужасно интересно?

— Не то слово. Помню, Дмитрий Астрахан нас очень удивил, когда сказал, что спектакль «Леди на день», в котором, если помните, занята чуть ли не вся труппа, он поставит за две (!) недели. И слово своё сдержал. За девять дней Дмитрий Хананович, по сути, собрал спектакль. Потом Астрахан на некоторое время уехал, мы сами репетировали. Вернулся режиссёр буквально перед премьерой и довёл дело до конца. Вот что значит мастер!

— В театральной семье Паршев — Феклистова больше нет актёров? — Дочь выбрала медицину. А вот внук и внучка с удовольствием посещают театральную студию. Считаю, что театр развивает эмоционально, дети после знакомства со сценой начинают вести себя более свободно и раскованно. Всё это в жизни пригодится, даже если потом человек выберет себе совершенно иную профессию. Ведь любовь к театру — это навсегда.