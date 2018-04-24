В Самаре с 23 по 30 апреля проходит фестиваль «Волжские театральные сезоны»

С 23 по 30 апреля в Самарской области проходит IV Всероссийский фестиваль «Волжские театральные сезоны», учреждённый правительством Самарской области и Союзом театральных деятелей Российской Федерации, сообщает региональное министерство культуры.

Торжественное открытие фестиваля прошло 23 апреля на сцене Самарского академического театра оперы и балета. Участвующий в мероприятии врио министра культуры Самарской области Сергей Филиппов отметил: «Не многие регионы могут похвастаться тем, что в состоянии провести такой большой фестиваль, включающий все жанры театрального искусства. Это крупнейший форум Поволжья и один из самых масштабных в России. Программа очень обширна, и любой зритель сможет найти в ней что-то себе по вкусу. Сегодня, когда гастроли региональных театров в силу больших затрат стали редкостью, такой крупный фестиваль — прекрасная возможность для общения театров со зрителями и друг с другом».

«Несмотря на то, что к нам практически вернулась зима с холодом и снегом, самарский зритель своим теплым сердцем обеспечит приезжим театрам горячий прием», — сказал секретарь союза театральных деятелей РФ, председатель самарского отделения СТД РФ, заслуженный артист РФ, народный артист Самарской области Владимир Гальченко

«Волжские театральные сезоны» традиционно собирают спектакли всех жанров театрального искусства: оперного, балетного, драматического и кукольного, объединенные общей темой — русская и зарубежная классика.

География фестиваля обширна, она охватывает спектакли театров регионов от Омска до Севастополя: Омск, Оренбург, Башкирия, Челябинск, Пермь, Белгород, Курск, Москва, Санкт-Петербург, Севастополь. Самарскую область будут представлять четыре театра: Самарский академический театр оперы и балета, Самарский областной театр кукол, Самарский театр юного зрителя «СамАрт», Самарский академический театр драмы им. М. Горького.

Фестиваль конкурсный. Лауреатам будет вручен ценный приз и диплом. Площадками фестивальной программы выступят Самарский академический театр оперы и балета (пл. Куйбышева, 1), Самарский академический театр драмы им. М. Горького (пл. Чапаева, 1), Самарский театр юного зрителя «СамАрт» (ул. Льва Толстого, 109).

Первым спектаклем фестиваля стал балет самарского оперного «Эсмеральда» Ц. Пуни. Всего в рамках конкурсной программы будет показано 17 спектаклей. Пять из них представят театры Самарской области, 12 — театры других регионов.

Торжественное закрытие фестиваля и показ спектакля «Яма» Московского драматического театра на Малой Бронной состоится 30 апреля в 18:00 в Самарском академическом театре драмы им. М. Горького.