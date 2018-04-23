Мероприятия, которые Агентство «Москва» планирует освещать 23 апреля 

10:00 — Запуск тематического поезда, посвященного фестивалю и одноименному международному конкурсу «Московской весны a cappella».
10:00 — Заседание комиссии Московской городской Думы по социальной политике и трудовым отношениям.
11:00 — Экспертная дискуссия «Система ОМС: фокус на пациента».
12:00 — Пресс-конференция, посвященная открытию летнего сезона и предпочтениям россиян для летнего отдыха в 2018 г.
12:00 — Пресс-конференция на тему «Гонконг становится ближе — прямой рейс от гонконгских авиалиний».
12:30 — Пресс-конференция, посвященная открытию фестиваля Telling Stories Fest
13:00 — Пресс-конференция, посвященная 95-летию основания ЦСКА и о современной системе подготовки спортсменов.
14:00 — Круглый стол «Как будут работать осужденные на принудительных работах и в поселениях?».
Фотоматериалы:
08:00 — Акция по сдаче крови сотрудниками ФСО России, приуроченная к Национальному дню донора в России.
12:30 — Сбор труппы МХТ им. А. Чехова, назначение нового художественного руководителя.
13:00 — Пресс-конференция, посвященная 95-летию основания ЦСКА и о современной системе подготовки спортсменов.
18:00 — Премьера театрального спектакля «Влюбленный Шекспир» в театре им. А. Пушкина.