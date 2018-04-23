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23 апреля Ольга Бузова в Сочи сыграет в спектакле «Мужчина нарасхват»
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23 апреля Ольга Бузова в Сочи сыграет в спектакле «Мужчина нарасхват» 

АиФ — Юг 2 часа назад
Фото: АиФ – Юг
В комедии положений «Мужчина нарасхват», где также играют Антон Лирник («Дуэт имени Чехова»), Сергей Писаренко и Евгений Никишин («Уездный город») Бузову ввели вместо Марии Горбань («Кухня»), при чем последняя даже об этом не подозревала.
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