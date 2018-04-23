Ольга Бузова сыграет в комедийном спектакле в Сочи

23 апреля Ольга Бузова сыграет в сочинском «Зимнем театре» в спектакле «Мужчина нарасхват», сообщила певица и телеведущая в инстаграме.

"Сочи, завтра мы у вас. Всех ждем. «Мужчина нарасхват» — это спектакль, где смешно все! Даже эротические сцены", — поделилась с подписчиками своего профиля Бузова.

Сергей Писаренко и В комедии положений «Мужчина нарасхват» также играют Антон Лирник Евгений Никишин . В прошлом году Ольга Бузова заменила на главной роли звезду сериала «Кухня» Марию Горбань , которая рассказывала, что не была осведомлена о замене. В СМИ сообщалось, что оставшиеся в постановке актеры отказывались выходить на одну сцену с Бузовой, однако все они сохранили свои роли, в чем можно убедиться на странице проекта.

Ранее Ольга Бузова пригласила на свой концерт главного тренера сборной России по вольной борьбе Дзамболата Тедеева, который выступал за отмену выступления поп-дивы во Владикавказе.