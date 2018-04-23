Афиша 74.ru: слушаем джаз из США, летим в космос на мыльных пузырях и «варим» суп из канарейки

С началом новой рабочей недели, друзья! Прежде всего она богата на кинопремьеры. Любителей острых ощущений ждёт фильм ужасов «Правда или действие», поклонников исторических кинолент — «Танки», жаждущих фэнтези — «Привидение», юных зрителей — мультфильм «Смешарики. Дежавю». А все, кто мечтает о космосе, могут посетить грандиозное шоу мыльных пузырей «Хранители Галактики» — здесь будет интересно даже взрослым! Для меломанов споют группа «Ариэль», Мари Краймбрери и Sage. Театралам поднимут настроение комедии «Одинокая насмешница» и «Суп из Канарейки». А как ещё скрасить будни, узнаете из обзора 74.ru.

Понедельник, 23 апреля

Для любителей филармонии: выступление хора Collegium Cantorum (6+)

В Челябинске 23 апреля выступит хор Ченстоховской филармонии Collegium Cantorum. Коллектив из Польши посетит наш город в рамках III международного фестиваля «Хоровые ассамблеи». Художественный руководитель — Януш Сядляк.

Где: зал органной и камерной музыки «Родина», ул. Кирова, 78; когда: 18:30; стоимость: 300–500 рублей.

Для любителей удивительных спектаклей: «Суп из Канарейки» (12+)

Игорь Скляр. «Суп из Канарейки» — это история влюблённых, 13 лет проживших вместе и решившихся узаконить свои отношения. Зрители спектакля узнают, какие мысли проносятся в головах будущих супругов за 5 минут до церемонии бракосочетания. История, знакомая многим, приобретает уникальность, благодаря прославленным актерам, звездам театра и кино, исполняющим роли супругов: народные артисты России Татьяна Васильева

Где: Театр драмы им. Н. Орлова, пл. Революции, 6; когда: 19:00; стоимость: 2000–3500 рублей.

Вторник, 24 апреля

Для меломанов: юбилейный концерт «Ариэль» (12+)

Группа «Ариэль» отметит свой 50-й день рождения программой «Всегда будем вместе». Артисты пока не раскрывают всех секретов. Известно лишь, что на сцене не будет никаких электронных барабанов: Борис Каплун сядет за «живой» инструмент. Коллектив исполнит композиции «Уходишь ты», «Порушка», «Заповедные места» и другие хиты.

Где: Театр драмы им. Н. Орлова, пл. Революции, 6; когда: 19:00; стоимость: 1800–3500 рублей.

Для любителей фэнтези: «Привидение» (16+)

Каждый день он просыпается в новом теле. Его утро — это новый дом, новая семья, новые друзья. Он — бестелесный дух, который видит мир глазами других и проживает короткие моменты чужих жизней. Но однажды он встречает Рианнон, и каждый день превращается в попытку вернуться к этой девушке, ставшей для него той самой единственной. Теперь им нужно найти способ остаться вместе.

Где: в кинотеатрах Челябинска; когда: по расписанию; стоимость: 150 рублей.

Среда, 25 апреля

Для тех, кто мечтает о космосе: шоу мыльных пузырей «Хранители Галактики» (0+)

Афиша 74.ru: слушаем_2018-04-23 «Хранители Галактики» — это грандиозное шоу по мотивам популярных космических блокбастеров, в котором дети и их родители становятся одними из главных героев. Зрители, погруженные в космические приключения, помогают главным героям, вместе с ними принимая важные и смелые решения.

Шоу впитало в себя самые сочные тренды современных зрелищных постановок: драйв компьютерных игр, энергетику 3D — полное погружение в происходящее и максимальную интерактивность. Яркие спецэффекты, Lazerman show, роботы — десептиконы и автоботы, свежий взгляд на шоу гигантских мыльных пузырей — вот лишь небольшая часть того что скрывается за названием «Хранители Галактики». Вступай в наши ряды и испытай настоящий космический Восторг!

После шоу все гости могут сфотографироваться с героями спектакля.

Где: ДК железнодорожников, ул. Цвиллинга, 54;когда: 25 апреля, 19:00;стоимость: от 200 до 600 рублей, дети до 5 лет — бесплатно (без места, в сопровождении взрослого).

Для любовных историй: спектакль « Бунин . Рассказы» (16+)

В основе спектакля — рассказы Ивана Бунина: «Руся», «Муза», «Солнечный удар», «Легкое дыхание», «Кавказ», «Пароход „Саратов“ и „В Париже“. Это семь рассказов о любви, предательстве и смерти. Скоротечные и яркие чувства, оставившие след на всю жизнь, воспоминания об ушедшей любви, об утраченной России превращаются в калейдоскоп персонажей, зарисовок, историй.

Спектакль расскажет зрителям о любви страстной и безответной, скрытой и причудливой, корыстной и трагической. О любви идеальной, хотя и очень редко счастливой.

Где: Молодёжный театр, ул. Кирова, 116; когда: 18:00; стоимость: 300–450 рублей.

Для любителей творчества Шекспира: „Двенадцатая ночь“ (12+)

»Двенадцатая ночь» — это история про отважную девушку Оливию, которая сразу после кораблекрушения, унесшего жизнь брата-близнеца, попадает в прекрасную страну Иллирию. Она переодевается в мужское платье и поступает музыкантом в свиту герцога Орсино. Девушка сразу же в него влюбляется, а сам герцог в молодом паже невольно ощущает родственную душу, хотя считает, что любит другую женщину. В комедии всё заканчивается благополучно, несмотря на многие недоразумения, заблуждения, путаницы.

Где: театр «Манекен», ул. Пушкина, 64; когда: 18:00; стоимость: 250–300 рублей.

Для любителей балета: «Ида» (6+)

На сцене Театра оперы и балета — история таинственной женщины, провокационной актрисы и танцовщицы Иды Рубинштейн . Будучи наследницей миллионного состояния, она решила посвятить свою жизнь искусству, чем вызвала поначалу непонимание у людей своего круга. В то время в патриархальных семьях понятие актрисы приравнивали к куртизанке.

Зрители увидят историю противоборства творческого и чувственного начала великой женщины.

Где: Театр оперы и балета им. М. И. Глинки, пл. Ярославского, 1; когда: 18:30; стоимость: 200–1500 рублей.

Длю любителей качественной музыки: джаз из Нью-Йорка (12+)

В Челябинске выступят гитарист Гилад Хексельман, контрабасист Джо Мартин и Джонатан Пинсон (ударные). Гилад — яркий представитель своего поколения на джазовой сцене Нью-Йорка. В своём трио он объединил представителей двух разных поколений музыкантов: опытного нью-йоркского контрабасиста Джо Мартина и молодого барабанщика из Лос-Анджелеса Джонатана Пинсона. В России музыканты трио впервые представят джазовые композиции и аранжировки Хексельмана из разных периодов его творчества.

Где: кинотеатр им. Пушкина, ул. Пушкина, 64; когда: 19:00; стоимость: 2600–3000 рублей.

Для молодёжи: концерт Мари Краймбрери (12+)

Мари Краймбрери — стопроцентный selfmade-артист нового поколения. В 2017 году её синглы «Туси сам» и «Она тебе не идет» стали хитами главных федеральных радиостанций и ТВ всего постотечественного пространства, а клипы собрали миллионы просмотров в YouTube и во «Вконтакте».

Где: клуб «Галактика», пр-т Комсомольский, 16; когда: 19:00; стоимость: 900–1500 рублей.

Длю тех, у кого все в порядке с нервами: «Правда или действие» (16+)

Обычная игра «Правда или действие» превращается в жестокую гонку со смертью, когда к процессу подключается нечто сверхъестественное. Стоит кому-то из участников соврать или не выполнить положенное действие, его ждет жестокая расправа.

Где: в кинотеатрах Челябинска; когда: по расписанию; стоимость: 230 рублей.

Для любителей особых комедий: «Одинокая насмешница» (18+)

«Одинокая насмешница» — это особая комедия. Главным героем здесь является подлинный юмор Фаины Георгиевны, взятый из воспоминаний людей, знавших ее, и из книг о ней. Время действия — последний год жизни актрисы. Место действия — ее московская квартира.

Где: Театр драмы им. Н. Орлова, пл. Революции, 6; когда: 19:00; стоимость: 1800–2200 рублей.

Четверг, 26 апреля

Для любителей исторических фильмов: «Танки» (12+)

На пороге войны с фашистской Германией инженер Михаил Кошкин разрабатывает прототип нового инновационного танка Т-34. Чтобы доказать уникальность боевой машины, Кошкин и его команда отправляются в Москву на танках своим ходом. Но вскоре пробег превращается в непредсказуемую гонку, где бездорожье лишь меньшее из зол… Пройдя череду опасных приключений и благодаря безупречным техническим и боевым качествам новых танков, героям удается одержать верх над преследователями и доказать превосходство Т-34.

Где: в кинотеатрах Челябинска; когда: по расписанию; стоимость: 120–230 рублей.

Для детей и их родителей: «Смешарики. Дежавю» (6+)

Крош решает устроить незабываемый день рождения Копатыча — он обращается в агентство «Дежавю», которое обещает своим клиентам удивительные путешествия во времени. Но из-за несоблюдения условий договора всех смешариков раскидывает во времени, а Крошу придется собирать друзей по разным эпохам в компании своего второго «Я» — повзрослевшего и ворчливого Шорка, появившегося из-за временного парадокса.

Где: в кинотеатрах Челябинска; когда: по расписанию; стоимость: 120–230 рублей.

Для людей за 50: «Весенний бал — 2018» (0+)

«Весенний бал» — ежегодное событие в культурной жизни Челябинска, объединяющее вокруг себя танцующих людей старше 50 лет.

В программе — прекрасная музыка в исполнении Milonga Orquestra, приятное общение и, конечно, танцы. В поддержку бала запланировано проведение мастер-классов от танцевальных школ города, модная лекция от шеф-стилистов проекта и другие приятные события.

Где: отель «ПаркСити», ул. Лесопарковая, 6; когда: 18:00; стоимость: 250 рублей.

Для хорошего настроения: «Афера по-французски» (18+)

Действие происходит в Париже — городе художников и поэтов, где беспечные парижане сидят за столиками открытых кафе за бокалом вина, а воздух пронизан любовью… Сюжет типичен для комедии положений: главный герой, художник Блэз, волею судеб оказавшись в чужой квартире, ловко выкручивается из невероятных ситуаций благодаря своему остроумию, энергии и чувству юмора. Действия накладываются одно на другое и закручиваются в немыслимый клубок смешной пикантной интриги.

Где: Театр драмы им. Н. Орлова, пл. Революции, 6; когда: 18:00; стоимость: 200–700 рублей.

Для любителей необычных спектаклей: «Балаганчик» (16+)

Пьесу «Балаганчик» Александр Блок написал фактически по заказу, однако она оказалась одним из его самых личностных, проникновенных высказываний. В основе сюжета — драматическая история любовного треугольника самого автора, его жены Любови Дмитриевны и поэта Андрея Белого . Эти реальные исторические персонажи представлены в пьесе под балаганными масками Пьеро, Коломбины и Арлекина.

Столь необычная пьеса дала театру повод к созданию синтетического спектакля, в котором стихотворное слово естественно и органично переходит в пение, жизненная пластика — в пантомиму и танец.

Где: Камерный театр, ул. Цвиллинга, 15; когда: 18:00; стоимость: 200–1000 рублей.

Для любителей одноактных опер: «Моцарт и Сальери» и «Алеко» вечер (6+)

Необычный для Челябинска формат одноактных спектаклей воплотится на сцене оперного театра. Знаменитое произведение Римского-Корсакова по мотивам пушкинской драмы «Моцарт и Сальери» представлено в постановке режиссера Вадима Кейша . Знаменитую трагедию разыграют всего два артиста, как это и задумано композитором. Вокруг черного рояля развернется нешуточная история о той страсти, которую может разжечь в сердце одного творческого дарования успех, слава и признание другого гения.

Во втором отделении вечера одноактных опер зрители увидят «Алеко» Сергея Рахманинова . Это премьера, поставленная главным режиссером театра Екатериной Василевой . В основе либретто — поэма Пушкина «Цыганы». Но на первом плане не яркий колорит кочевой жизни, а человеческие истории, близкие по своей сути каждому человеку.

Где: Театр оперы и балета им. М. И. Глинки, пл. Ярославского, 1; когда: 18:30; стоимость: 100–700 рублей.

Имя Анатолия Кролла давно стало одним из символов отечественного джаза. Пианист, композитор, дирижёр и продюсер, народный артист России, уроженец Челябинска Анатолий Кролл за долгие годы творческой деятельности основал несколько известнейших джаз-оркестров, написал музыку ко многим популярным кинокартинам. Среди них — «Мы из джаза» и «Зимний вечер в Гаграх», создал ряд постоянно действующих в столице джазовых фестивалей и тематических концертных программ. На «Площади звёзд» в Москве и Екатеринбурге в честь Анатолия Кролла заложены именные звёзды.

В праздничной программе с символическим названием «Анатолий Кролл — 75: юбилей в стиле джаз!» чествовать друга и коллегу будут известные челябинские исполнители и коллективы: «Уральский диксиленд» народного артиста России Игоря Бурко , ансамбль Георгия Анохина L-band, заслуженный артист России Станислав Бережнов, квартет Валерия Сундарева, пианисты Александр Немцев , Алиса Рогулина, джаз-трио «Интуиция», вокальный ансамбль «Мировые песни», солисты детской джазовой студии Baby-Jazz, оркестр «Флейты Челябинска» и певица Анастасия Иванова

Сам Анатолий Кролл предстанет на праздничном концерте как виртуозный пианист-солист малых джазовых составов.

Где: Концертный зал им. С. С. Прокофьева, ул. Труда, 92а; когда: 18:30; стоимость: 300–600 рублей.

Для любителей короткого метра: Международный фестиваль кино о велокультуре (16+)

Международный фестиваль кино о велокультуре (The International Cycling Film Festival) — это анимационное, документальное и игровое кино о велокультуре. Фильмы программы ICFF заряжают энергией и пробуждают невероятное чувство общности. Ежегодно проходит в Германии, Польше и Нидерландах. Задача фестиваля — создавать и укреплять связи между кинематографистами и представителями велодвижения, продвигать велосипедную культуру и здоровый образ жизни.

Велосипед для героев фестивальных фильмов — не средство передвижения, а друг, с которым можно исполнять невероятные трюки, кататься днями напролет, зарабатывать на жизнь, влюбляться, совершать подвиги и преодолевать себя.

Где: кинотеатр им. Пушкина, ул. Пушкина, 64; когда: 19:00; стоимость: 200 рублей.

Пятница, 27 апреля

Для тех, кто в теме: концерт Sage (12+)

Sage — знаковый и неординарный проект, хедлайнер российских и европейских world music-фестивалей. Сила этой музыки созвучна древним мистериям и действует ошеломляюще проникновенно. Концерт будет посвящен 10-летию проекта, прозвучат лучшие композиции и песни в сопровождении оригинальной авторской видеопроекции.

На счету Sage три студийных альбома, полтора десятка музыкальных видео, множество сольных туров и концертов, выступления на российских и международных фестивалях, уникальное звучание и неповторимый стиль, соединяющий элементы традиционного, академического и электронного направлений современной музыки.

Где: Мастерская № 21, ул. Тимирязева; когда: 19:00; стоимость: 450 рублей.

Для ценителей классики: фестиваль оперного искусства (6+)

В Челябинске пройдет международный фестиваль оперного искусства «Вива-опера». Ежегодно Магнитогорский театр оперы и балета организует его, чтобы познакомить земляков с жемчужинами отечественного и зарубежного оперного искусства. Организацией отбора участников занимался Итальянский национальный музыкальный комитет (CIDIM). Ими станут солисты ведущих театров России и Европы.

В программе шедевры мировой оперной классики, настоящие жемчужины бельканто. Дирижёры Раффаэле Масколо и Эдуард Нам.

Где: Концертный зал им. С. С. Прокофьева, ул. Труда, 92а; когда: 19:00; стоимость: 900–1800 рублей.

Для любителей комедий Мольера: «Тартюф» (16+)

«Тартюф» — блестящая комедия Жана-Батиста Мольера, которая уже более трехсот лет не сходит с театральных подмостков и неизменно вызывает восторг зрителей. Режиссёр Искандэр Сакаев предлагает свое прочтение бессмертной комедии Мольера.

Зрители окажутся в XVII веке и побывают на «закрытом» представлении, где решается судьба запрещенной пьесы. На их глазах развернется борьба за души и умы обитателей дома, в который хитростью проник наш «герой».

Где: Молодёжный театр, ул. Кирова, 116; когда: 20:00; стоимость: 300–500 рублей.