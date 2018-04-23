Новая набережная, матч на «Ростов Арене», отдых на природе: как провести первомайские выходные в Ростове

В честь Дня Весны и Труда нас ждет сразу четыре выходных. И они будут насыщенные: открытие новой набережной на левом берегу, концерты, спектакли, второй тестовый матч на «Ростов Арене». С погодой ростовчанам повезет: столбик термометра будет держаться на уровне +20 градусов, небольшой дождь ожидают только 30 апреля. О том, где можно отдохнуть от трудовых будней в Ростове и окрестностях, читайте в нашем обзоре.

Где отдохнуть на природе

Зеленый остров

Попасть на Зеленый остров можно с улицы 29-я Линия

Живописная территория Зеленого острова давно стала одним из самых любимых мест отдыха ростовчан и гостей южной столицы. Чтобы попасть сюда, нужно спуститься по улице 29-я Линия к Дону. Эту улицу проезжают маршрутки № 54, 66, 80, которые едут по Сарьяна. 29-я Линия заканчивается понтонным мостом к острову.

На острове много мест, где можно устроить пикник. А для любителей активного отдыха здесь есть несколько импровизированных спортивных площадок, ворота для игры в футбол и турники. Не забудьте захватить с собой спреи для защиты от насекомых!

Ботанический сад Отличное место, чтобы отдохнуть на свежем воздухе

Ботанический сад находится в ЗЖМ. Попасть сюда можно, повернув с улицы Лесопарковой в переулок Ботанический спуск. Здесь растут около 6500 видов деревьев, кустарников и цветов. Есть и минеральный источник Серафима Саровского, который почитается как православная святыня. На территории сада есть конюшня, где можно арендовать лошадь. Ростовское море

Водохранилище находится в Первомайском районе

Водохранилище с красивым названием Ростовское море находится в Первомайском районе. Добраться сюда можно на 92-й маршрутке. На берегу, в тени берез и ив, можно устроить пикник. На пляже есть столики с лавочками, недалеко от водохранилища есть небольшие магазинчики, поэтому, если еда закончится, ее можно купить прямо там.

Зеленое озеро

Озеро находится за проспектом Шолохова

Многие понятия не имеют, что недалеко от центра города, между проспектом Шолохова и улицей Можайской, находится такое живописное место как Зеленое озеро. Добраться сюда легко — по проспекту Шолохова ездят много автобусов и маршруток. Раньше здесь были беседки с мангалами — возможно, есть и до сих пор. Это отличное место, где можно отдохнуть на природе и пожарить шашлыки.

Набережная на левом берегу

На левом берегу можно покататься на велосипеде

Новую набережную на левом берегу Дона начали строить около года назад — к чемпионату мира по футболу. Здесь появился длинный пешеходный бульвар со спортивными и детскими площадками и велодорожками. 1 мая пройдет официальное открытие, и горожане, наконец, смогут прогуляться и оценить по достоинству новое место отдыха.

Ростовский зоопарк

В Ростовском зоопарке живут слоны, носороги и множество других животных

Ростовский зоопарк — один из крупнейших в нашей стране. Здесь содержатся свыше 5000 животных, которые относятся к более чем 400 видам. Здесь есть жирафы, слоны, львы и тигры, а недавно сюда переехали еще и два белых носорога.

Концерты и спектакли

Балет «Баядерка»

Балет «Баядерка» покажут в Музыкальном театре

«Баядерка» — это история любви, рассказанная трепетными танцевальными дуэтами и пантомимой, масштабными кордебалетными ансамблями и эффектными танцами солистов. Главные герои постановки — это индийская храмовая танцовщица и доблестный воин. Спектакль завораживает зрителей магическим контрастом между суетой многоцветных празднеств и возвышенной отрешенностью.

Где: Большая Садовая, 134. Когда: 28 апреля в 18:00. Стоимость: от 500 рублей.

Спектакль «Женитьба Фигаро»

Одну из самых известных пьес мировой драматургии покажут в Театре драмы им. Горького

Одна из самых известных пьес мировой драматургии, спектакль о ловкости, хитроумии, ревности и любви. Действие происходит в течение одного дня в замке графа Альмавивы, чьи домочадцы за это короткое время успевают сплести головокружительную интригу со свадьбами, судами, усыновлением, ревностью и примирением. Зрителей ждут чудесная музыка и талантливая актерская игра.

Где: пл. Театральная, 1. Когда: 28 апреля в 18:30. Стоимость: 400 рублей.

Спектакль «Золушка»

Спектакль хорошо подходит для семейного просмотра с детьми. Золушка живет со злой мачехой и ее вредными дочками, страдая от унижений и тяжёлой работы. Но благодаря чудесному вмешательству доброй крестной волшебницы жизнь девушки превращается в сказку.

Где: пл. Свободы, 3. Когда: 29 апреля в 11:00. Стоимость: от 350 рублей.

Спорт

Второй тестовый матч на «Ростов Арене»

На второй тестовый матч смогут прийти 25 тысяч зрителей

29 апреля второй тестовый матч смогут посетить 25 тысяч зрителей. На поле нового стадиона в матче 28-го тура РФПЛ встретятся команды «Ростов» и «Тосно». Билеты на матч начнут продавать в кассах возле стадиона «Олимп-2» 23 апреля. Цена билета — от 300 рублей.

Спортивные мероприятия на Театральной площади

На Театральной площади пройдет много интересных спортивных мероприятий

1 мая с 09:00 до 16:00 на Театральной площади будут работать площадки для мини-футбола, стритбола, гандбола, баскетбола и настольного тенниса для всех желающих. Для детей будут работать батуты.

В 10:00 будет дан старт легкоатлетической эстафете. Она стала стала традицией и проходит здесь уже несколько десятков лет.

В 13:00 начнется фестиваль «Фристайлер-шоу». Любители эктрима исполнят захватывающие дух трюки на маунтинбайках.

Кинопремьеры

«Приведение» (16+)

Каждый день главный герой просыпается в новом теле. Его утро — это новый дом, новая семья, новые друзья, ведь он бестелесный дух, который видит мир глазами других и проживает короткие моменты чужих жизней. Но после того, как он влюбляется в девушку, каждый день превращается в попытку вернуться к ней и найти способ остаться рядом навсегда.

«Танки» (12+)

В центре фильма — инженер Михаил Кошкин , который занимается разработкой прототипанового инновационного танка Т-34. Чтобы доказать уникальность боевой машины, Кошкин и его команда отправляются в Москву на танках своим ходом. Но вскоре пробег превращается в непредсказуемую гонку, где бездорожье — лишь меньшее из зол… Пройдя череду опасных приключений и благодаря безупречным техническим и боевым качествам новых танков, героям удается одержать верх над преследователями и доказать превосходство Т-34.

«Смешарики. Дежавю» (6+)

3D-мультфильм о приключениях смешариков. Крош решает устроить незабываемый день рождения Копатыча — он обращается в агентство «Дежавю», которое обещает своим клиентам удивительные путешествия во времени. Но в результате всех героев раскидывает во времени, и теперь Крошу придется собирать друзей по разным эпохам в компании своего второго «Я» — повзрослевшего и ворчливого Шорка.

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