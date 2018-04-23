5 вечеров в Екатеринбурге: где посмотреть новый спектакль Гришковца и зачитать рэп с Guf'ом

Нас ждёт длинная рабочая неделя — шесть дней подряд. Зато потом четыре дня выходных, стоит потерпеть ради этого! Синоптики снова не спешат нас радовать, обещают снег и дождь, но мы, наученные суровой жизнью на Урале, не расстраиваемся, зная, что когда-то всё равно придёт весна.

Рассказываем, чем заняться по вечерам на этой неделе. В Екатеринбург приезжают с концертами рокеры и рэперы, нас ждёт премьера от Евгения Гришковца, масштабный фестиваль науки и мастер-классы от специалистов по архивам.

Об этом и многом другом подробнее рассказываем в нашем обзоре событий недели.

Понедельник, 23 апреля Идём на новый спектакль Гришковца

Евгений Гришковец покажет в Екатеринбурге свой новый спектакль «Предисловие к роману „Театр отчаяния или отчаянный театр“». Вот что говорит сам автор о премьере: «В этом спектакле я постараюсь рассказать о самом таинственном процессе возникновения литературы и литературного образа, который появляется из фактической биографии и из истории повседневности. Этот спектакль будет во многом посвящён чудесному и при этом очень тревожному, а порой и страшному процессу воспоминаний. Я хочу на сцене рассказать и показать то что происходит с человеком, уходящим в прошлое… Каким он в свои воспоминания уходит, а каким возвращается. А ещё я хочу сделать на сцене то, с чего я когда-то начинал свою сценическую деятельность и то чего почти тридцать лет на сцене не делал».

Где: Театр драмы (пл. Октябрьская, 2) Когда: 23 апреля в 19:30 Сколько стоит: от 3500 рублей Возрастное ограничение: 16+

Вторник, 24 апреля Слушаем лекции про космос, нейросети и смайлики

С 24 по 28 апреля в Екатеринбурге пройдет фестиваль науки «Кстати». В программе более 30 лекций. Среди спикеров — известные математики, историки, врачи, инженеры и филологи. Например, главред портала «Грамота.ру» расскажет о том, нужны ли точки, когда есть смайлики. Военный врач, токсиколог и терапевт поделится советами о том, как не дать себя обмануть. Один из самых известных в России популяризаторов космической отрасли Александр Шаенко расскажет о красоте космоса.

Где: разные площадки города, полная программа здесь http://ekb.kstati-fest.ru/scheduler/ Когда: 24–28 апреля Сколько стоит: бесплатно, нужна регистрация Возрастное ограничение: 18+

Среда, 25 апреля Учимся создавать родословное древо

С 25 по 27 апреля 2018 года на площадке мультимедийного парка «Россия — моя история» пройдет всероссийский кинофестиваль архивных фильмов «Российский хронограф», а также мастер-классы, на которые может попасть любой житель Екатеринбурга. Например, 25 апреля в 15:00 всех желающих научат создавать родословное древо, 26 апреля в 14:00 специалисты расскажут о том, как ищут архивные документов, касающихся периода ВОВ, 27 апреля в 10:00 можно будет послушать про свердловский конструктивизм.

Где: мультимедийный парк «Россия — моя история» (ул. Народной воли, 49) Когда: 25–27 апреля Сколько стоит: вход свободный Возрастное ограничение: 18+

Четверг, 26 апреля Подпеваем «Сансаре»

Группа «Сансара» сыграет специальный концерт «Ласточкин Jazz» в Екатеринбурге вместе с известными джазовыми музыкантами страны, ранее принимавшими участие в записи альбома «Ласточка». Такое выступление случится первый и, возможно, единственный раз. Наличие новой, «джазовой» программы, впрочем, совершенно не исключает фирменного концертного драйва со сцены, безудержных танцев в партере и обоймы хитов в плейлисте, обещают организаторы.

Где: Center Club (ул. Бориса Ельцина, 3) Когда: 26 апреля в 19:00 Сколько стоит: 700 рублей Возрастное ограничение: 16+

Слушаем первый альбом Сергея Бобунца

Сергей Бобунец выступит в Екатеринбурге с большим концертом-презентацией первого сольного альбома «Нормально всё». Он исполнит свои новые песни и, конечно, хиты группы «Смысловые Галлюцинации» в классическом мощном звучании. По словам Сергея Бобунца, тотальная экзистенциальность его новой пластинки, связанная с переживаниями последних лет и распадом «Смысловых Галлюцинаций», замешана в альбоме с новыми красками позитивного и ироничного взгляда на жизнь.

Где: Tele-Club (ул. Карьерная, 16) Когда: 26 апреля в 20:00 Сколько стоит: от 1200 рублей Возрастное ограничение: 12+

Пятница, 27 апреля Читаем речитатив вместе с Guf'ом Алексей Долматов , которого всего больше знают под именем рэпера Guf, даст большой сольный концерт в Екатеринбурге. Поэт московских улиц, чей дебютный «Город Дорог» влюбил в себя целое поколение слушателей, редко дает интервью, неохотно делится планами на будущее и предпочитает скрывать свою жизнь от посторонних. Несмотря на это, его новых треков все так же сильно ждут, а на концерты выстраиваются очереди. Он уже стал по-настоящему культовой фигурой на российской хип-хоп сцене.

Где: Дом печати (пр-т Ленина, 4) Когда: 27 апреля в 20:00 Сколько стоит: от 1400 рублей Возрастное ограничение: 16+

Суббота, 28 апреля Смотрим фэнтези про туман-убийцу

Раз уж суббота рабочая, предлагаем вам скрасить её вечер в кино. На этой неделе на экраны выходит фэнтези «Дыши во мгле». По сюжету, после страшного землетрясения туман, убивающий все живое, окутывает Париж. Немногие из оставшихся в живых забираются за чистым воздухом на крыши зданий: без связи, воды и еды они все еще надеются на помощь. Анна и Мэттью пойдут на все, чтобы спасти свою дочь, но для этого им придется спуститься в гущу смертельно опасной мглы…

Где: в кинотеатрах городаКогда: с 26 апреляСколько стоит: от 120 рублейВозрастное ограничение: 16+

Больше интересных событий вы найдете в нашей рубрике «Афиша» и в графике гастролей на апрель.