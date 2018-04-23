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Эзра Миллер, Сара Хайленд и Даррен Крисс на премьере постановки «Гарри Поттер и Проклятое дитя»
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Эзра Миллер, Сара Хайленд и Даррен Крисс на премьере постановки «Гарри Поттер и Проклятое дитя» 

Попкорн News 56 минут назад
Фото: Попкорн News
В минувшее воскресенье, 22 апреля, нью-йоркский Бродвей принял пьесу «Гарри Поттер и Проклятое дитя», до этого с успехом прошедшую в Лондоне. Вечер премьеры посетили многочисленные звезды — в том числе Эзра Миллер, Сара Хайленд, Даррен Крисс, Вупи Голдберг, Брук Шилдс, Лив Шрайбер с детьми. Интересный факт: Сара Хайленд приехала не просто посмотреть пьесу, но и поддержать своего отца, Эдварда Джеймса Хайленда, который в «Гарри Поттер и Проклятое дитя» играет Альбуса Дамблдора и Амоса Диггори.
попкорнnews
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