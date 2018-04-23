Эзра Миллер, Сара Хайленд и Даррен Крисс на премьере постановки «Гарри Поттер и Проклятое дитя» 

В минувшее воскресенье, 22 апреля, нью-йоркский Бродвей принял пьесу «Гарри Поттер и Проклятое дитя», до этого с успехом прошедшую в Лондоне. Вечер премьеры посетили многочисленные звезды — в том числе Эзра Миллер, Сара Хайленд, Даррен Крисс, Вупи Голдберг, Брук Шилдс, Лив Шрайбер с детьми. Интересный факт: Сара Хайленд приехала не просто посмотреть пьесу, но и поддержать своего отца, Эдварда Джеймса Хайленда, который в «Гарри Поттер и Проклятое дитя» играет Альбуса Дамблдора и Амоса Диггори.
попкорнnews